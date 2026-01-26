El precio del oro ha marcado hoy un récord histórico: el dato que deben conocer los inversores de Canarias sí o sí

El oro, en todas sus formas de comercialización , joyas, lingotes, onzas o monedas, es uno de los activos de inversión más valorados y utilizados en todo el mundo. Miles de personas optan por invertir su dinero en este metal precioso, tradicionalmente considerado un refugio seguro que tiende a revalorizarse con el tiempo. Ahora, su precio ha alcanzado un récord histórico, lo que lleva a muchos propietarios de lingotes o piezas de oro a plantearse si es un buen momento para vender.

Este metal noble vive uno de los momentos más históricos en su cotización. Hoy, lunes 26 de enero de 2026, el oro ha superado por primera vez la barrera psicológica de los 5.000 dólares por onza. De este modo, se consolida como el gran refugio financiero global en un contexto de incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y pérdida de confianza en las divisas tradicionales.

El oro está en cifras nunca vistas

La jornada de hoy ha estado marcada por una fuerte volatilidad y un movimiento al alza. En apenas 24 horas, el oro ha subido más de un 2,2%, alcanzando nuevos máximos históricos. En el mercado internacional, el precio del oro se mueve en un rango aproximado de 5.090 a 5.110 dólares por onza, mientras que en euros se sitúa entre 4.290 y 4.300 euros por onza.

Si traducimos esto a pequeña escala y términos domésticos, el precio por gramo alcanza los 164 dólares o 138 euros. Los expertos advierten de que, si todo esto sigue así, las cotizaciones pueden cambiar en cuestión de minutos, reflejando la tensión existente en los mercados financieros.

El oro casi duplica su valor en un año

La subida se entiende mejor al observar la evolución del último año. En enero de 2025, el oro cotizaba en torno a los 2.620 dólares por onza. Doce meses después, el precio se ha situado por encima de los 5.000 dólares, lo que supone una revalorización cercana al 90%.

Evolución del precio del oro en un año / La Provincia

Desde mediados de 2025, el oro comenzó a romper máximos históricos de forma continuada. En octubre de ese mismo año superó los 4.000 dólares, una barrera que muchos expertos consideraban lejana, y en enero de 2026 la subida se ha acelerado hasta niveles nunca vistos.

Detrás de este aumento histórico no hay un único motivo, sino la confluencia de varios factores que han creado lo que los economistas definen como una auténtica "tormenta perfecta".

Estos son los motivos de la subida del oro: desde el mercado internacional a la incertidumbre económica

Uno de los principales motivos de la crecida es la compra masiva de oro por parte de los bancos centrales. Muchos países han incrementado sus reservas de oro físico a ritmos récord, con el objetivo de reducir su dependencia del dólar.

Estas compras retiran grandes cantidades de metal del mercado durante décadas, reduciendo la oferta disponible y presionando al alza los precios. A esto se suma la debilidad del dólar y la desconfianza en las finanzas públicas de Estados Unidos.

Evolución del incremento del precio del oro en los últimos 5 años / La Provincia

El crecimiento imparable de la deuda, la amenaza recurrente de cierres de gobierno y la inestabilidad política han llevado a muchos inversores a asumir que las divisas fiduciarias perderán poder adquisitivo. En este contexto, el oro actúa como protección frente a la devaluación del dinero.

Otra de las causas principales es incertidumbre geopolítica global. Las tensiones comerciales entre grandes potencias, la fragmentación del comercio internacional, los conflictos latentes y las disputas territoriales han incrementado el nerviosismo de los mercados.

Las guerras, ya sean militares o comerciales, hacen que el oro se refuerce como activo refugio al no depender de ningún emisor ni tener riesgo de impago.

Al incremento del oro se suma el de la plata, que también ha experimentado subidas muy pronunciadas, llegando a triplicar su valor y superando los 100 dólares por onza.