¿Adiós a la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital? Miles de jubilados canarios se quedarían sin el aumento por este motivo

Las pensiones podrían no subir en 2026 si el Gobierno no logra aprobar el decreto ómnibus que se vota hoy en el Congreso de los Diputados. Las previsiones parlamentarias apuntan a que la norma podría no salir adelante por la negativa de varios grupos políticos, lo que ha generado incertidumbre entre miles de pensionistas canarios.

DIRECTO | Sesión plenaria extraordinaria en el Congreso / PI STUDIO

La revalorización de las pensiones es uno de los puntos clave del decreto, por lo que su rechazo tendría un impacto directo en los ingresos de los jubilados. También se pretendía prorrogar el escudo social, que protege a los hogares vulnerables frente a desahucios y cortes de suministros básicos.

Las pensiones están en juego

El Gobierno se juega hoy un auténtico match ball con la votación del decreto ómnibus, una norma clave de la que depende el futuro económico de millones de pensionistas y de las personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital.

Lucía Feijoo Viera

La no aprobación del texto pondría en riesgo los ingresos de estos colectivos, que esperaban ver aumentadas sus cuantías como prometió la Seguridad Social, generando una gran incertidumbre social y económica.

Así es la subida de las pensiones en 2026: cuánto aumentan y a quién afecta

La primera gran medida del decreto es la revalorización de las pensiones, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

En el caso de las pensiones contributivas, que cobran la mayoría de jubilados, incapacidad permanente y viudedad (excepto las mínimas), se aplica una subida general del 2,7%, correspondiente al IPC interanual correspondiente al periodo diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esto supone que una pensión medida aumentaría unos 38 euros mensuales, lo que supone alrededor de 530 euros más al año.

Las pensiones no contributivas de vejez e invalidez también aumentan un 11,4%, como el Ingreso Mínimo Vital. La pensión de jubilación con cónyuge a cargo sube un 11,4%, situándose cerca de los 14.500 euros anuales, unos 1.035 euros al mes en 14 pagas. También se aplican subidas similares, de entre el 10% y el 14%, a la viudedad con cargas familiares, pensadas para proteger a familias monoparentales.

El escudo social protege la vivienda y los suministros básicos a miles de familias

El segundo gran bloque del decreto refuerza el escudo social, destinado a proteger a las familias vulnerables en un contexto de altos precios y dificultades de acceso a la vivienda:

Se mantiene la suspensión de los desahucios de la vivienda habitual para hogares vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional.

de la vivienda habitual para hogares vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional. Se prohíben los cortes de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables que reciben el bono social.

a los consumidores vulnerables que reciben el bono social. Además, se prorrogan los descuentos extraordinarios en la factura eléctrica, manteniendo un 65% de descuento para consumidores vulnerables y un 80% para vulnerables severos, en lugar de volver a los porcentajes ordinarios.

El decreto también contempla la normalización progresiva o el mantenimiento de tipos reducidos de IVA en la luz y el gas, en función de la evolución del precio del mercado mayorista, con el objetivo de evitar subidas bruscas en la factura.

Otros de los puntos que contempla la norma son las ayudas en el transporte público, tan utilizadas por muchos ciudadanos.

La votación de hoy en el Congreso es decisiva para que estas medidas sigan en vigor. De aprobarse, el decreto ómnibus consolidará la subida de las pensiones para 2026 y mantendrá el escudo social como una de las principales herramientas de protección para los hogares más vulnerables en España.