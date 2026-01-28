El cambio climático causó pérdidas por más de 800 millones de euros en 2025 en el campo español, un 15% más que en 2024

Las declaraciones de percances y siniestros en el campo causados por distintos fenómenos relacionados con el cambio climático aumentaron un 15% en 2025, hasta los 804 millones de euros, según los datos de Agroseguro, que ha destacado este miércoles que se trata de la segunda cifra más alta registrada en 45 años, solo superada por la sequía de 2023, cuando alcanzó un total de 1.235,5 millones de euros.

A diferencia de años anteriores, cuando la escasez de lluvias fue la causa principal de las pérdidas, el pasado 2025 estuvo marcado por los fenómenos tormentosos, desde pedrisco, lluvias torrenciales hasta viento e inundaciones, que supusieron un coste total de 530 millones de euros por los daños registrados tanto en los campos como en las instalaciones agrícolas. Agroseguro habla de un "registro inédito", ya que más de un millón de hectáreas de terrenos se vieron afectadas por la virulencia de las tormentas, lo que supera el máximo histórico de 2018, que se encontraba en las 858.000 hectáreas.

La inestabilidad ha sido tal que, entre el 6 de febrero y el 5 de agosto, todos los días se registraron daños por tormentas en algún punto de España. Solo en el mes de junio, se llegó a superar el millón de hectáreas afectadas por esos fenómenos. En agosto la principal causa de la siniestralidad fueron los incendios forestales. En todo el ejercicio, la compañía gestionó un total de 113.000 siniestros agrícolas.

Récord de contratación

Ante este panorama, y vistas las previsiones cada vez menos favorables, la contratación de seguros agrarios creció un 1% el año pasado, tanto en primas -alcanzando los 1.029 millones de euros- como en número de pólizas -con casi 380.000 pólizas suscritas durante el ejercicio-. Donde más se apreció el crecimiento fue en la superficie, la cantidad de producción y el valor asegurados. Así, con 6,24 millones de hectáreas, la superficie asegurada creció un 5%, y con 42 millones de toneladas, la producción protegida fue un 3% mayor.

Los productores de fruta fueron los más afectados por las adversidades meteológicas, con un total de 164 millones de euros en indemnizaciones, lo que supone un 80% más que en el ejercicio anterior, por el impacto de las tormentas estivales sobre las cosechas.

Noticias relacionadas

En volumen de indemnizaciones, le siguen los cultivos herbáceos (128 millones) y los seguros pecuarios, que crecieron un 11%, hasta alcanzar los 173 millones de euros; mientras que en el sector ganadero destacan los 58 millones de euros abonados en explotaciones de vacuno y los 11 millones, a granjas de aves.