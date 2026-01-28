El certificado energético en España: qué cambia realmente y qué no a partir de 2030

Durante los últimos meses, la eficiencia energética de las viviendas se ha convertido en uno de los temas más comentados del sector inmobiliario español. Informaciones virales, titulares alarmistas y publicaciones en redes sociales han generado una percepción generalizada de que, a partir de 2030, será ilegal vender o alquilar viviendas con una calificación energética baja, especialmente aquellas situadas en las letras F o G.

Sin embargo, al analizar la normativa europea y su trasposición al marco legal español, la conclusión es clara: no existe ninguna prohibición automática que impida vender o alquilar una vivienda por su calificación energética en España. Lo que sí existe es un compromiso europeo a largo plazo y nuevas exigencias administrativas que ya están empezando a notarse en el mercado hipotecario.

La hoja de ruta climática de la Unión Europea: objetivos, no prohibiciones

La Unión Europea lleva años impulsando políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, el sector de la edificación es clave: según datos de la Comisión Europea, los edificios representan aproximadamente el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de CO₂ en la UE.

Para abordar este problema, se ha aprobado la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), cuyo objetivo es que el parque inmobiliario europeo alcance la neutralidad climática en 2050. Esto implica que, progresivamente, los edificios deberán reducir su consumo energético y sus emisiones.

Lo importante es entender que:

La directiva no obliga a prohibir la venta o el alquiler de viviendas con baja calificación energética.

de viviendas con baja calificación energética. Cada Estado miembro tiene margen para decidir cómo aplicar las medidas .

. Lo que sí es obligatorio es presentar una estrategia nacional de rehabilitación.

Esta interpretación puede consultarse directamente en la web oficial de la Comisión Europea sobre eficiencia energética.

España y el certificado energético: qué ha confirmado el Ministerio de Vivienda

En el caso español, distintas fuentes del sector inmobiliario y energético coinciden en que no está previsto ningún veto a la compraventa o alquiler de inmuebles por debajo de una letra concreta del certificado energético.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la postura es clara: España remitirá a Bruselas una hoja de ruta gradual para mejorar la eficiencia del parque inmobiliario, priorizando la rehabilitación y el acceso a ayudas públicas.

Herramientas digitales para un asesoramiento energético / Shutterstock

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), más del 80% de las viviendas en España fueron construidas antes de 2000, cuando no existían normativas de eficiencia energética exigentes. Prohibir su comercialización generaría un impacto social y económico difícilmente asumible.

Por qué se ha extendido el mito de las prohibiciones en 2030

La confusión tiene varias causas. En primer lugar, la lectura parcial de documentos europeos ha llevado a interpretar objetivos a largo plazo como medidas inmediatas. En segundo lugar, el debate sobre rehabilitación energética, fondos europeos Next Generation y descarbonización ha creado un contexto propicio para titulares exagerados.

Además, algunos países europeos sí están estudiando restricciones progresivas. Por ejemplo, Francia ha anunciado limitaciones al alquiler de viviendas extremadamente ineficientes, lo que ha contribuido a pensar que estas medidas se aplicarán de forma homogénea en toda la UE. Pero la normativa europea permite enfoques distintos según el país.

El verdadero cambio: el certificado energético entra en las tasaciones hipotecarias

Donde sí hay una novedad relevante es en el ámbito financiero. Desde el 12 de agosto de 2025, entra en vigor una modificación normativa que afecta directamente a las tasaciones hipotecarias.

Una tasación hipotecaria oficial garantiza que el precio que pagas por tu vivienda se ajusta a su valor real. / ED

La Orden ECM/599/2025 establece que todas las viviendas deberán contar con un certificado de eficiencia energética (CEE) vigente para poder ser tasadas por entidades homologadas. Esta medida responde a las recomendaciones del Banco Central Europeo y del Banco de España, que buscan evaluar mejor los riesgos climáticos en el mercado inmobiliario.

Esto implica que:

El certificado será revisado por el tasador y por la entidad financiera.

Sin CEE en vigor, no se podrá formalizar una hipoteca .

. La calificación no impide la operación, pero sí influye en la valoración.

Vigencia y requisitos del certificado energético

Otro aspecto clave es la vigencia del certificado energético. Según la nueva normativa, el documento no podrá tener una antigüedad superior a tres meses en el momento de la tasación hipotecaria.

Se establecen diferencias según el tipo de inmueble:

Edificios terminados: se deberá aportar el certificado registrado oficialmente.

Edificios en construcción o en proyecto: será necesario presentar el certificado junto con la solicitud de registro, garantizando coherencia técnica.

Esta exigencia refuerza el papel del certificado energético como herramienta financiera, no solo informativa.

Qué es exactamente el certificado de eficiencia energética

El CEE es un documento técnico que evalúa el comportamiento energético de un inmueble en condiciones normales de uso. Clasifica la vivienda en una escala que va de la letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente).

Incluye información sobre:

Consumo anual de energía primaria.

Emisiones de CO₂.

Sistemas de climatización, aislamiento y ventilación.

Recomendaciones de mejora rentables.

Según estudios del IDAE y del Observatorio de Vivienda y Suelo, las viviendas con mejor calificación pueden reducir el consumo energético entre un 30% y un 60%, además de revalorizarse en el mercado.

Quién puede emitir certificados energéticos en la actualidad

Hasta hace poco, solo arquitectos e ingenieros podían emitir certificados energéticos. Sin embargo, la nueva normativa amplía el abanico de profesionales habilitados en edificios existentes, siempre que acrediten formación específica.

Un certificado energético de una vivienda particular. / La Provincia

Las comunidades autónomas serán las encargadas de validar a estos técnicos mediante declaración responsable, lo que busca agilizar el proceso y reducir costes para los propietarios.

¿Qué pasará realmente en 2030 con las viviendas menos eficientes?

A corto y medio plazo, el escenario es claro:

No habrá prohibiciones de venta ni alquiler por calificación energética en España.

Se intensificarán los incentivos a la rehabilitación.

El certificado energético ganará peso en decisiones financieras y fiscales.

Expertos del sector, como técnicos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), señalan que el enfoque europeo es “transformar el parque inmobiliario sin penalizar de forma abrupta a los propietarios”.

Tranquilidad para propietarios, compradores e inquilinos

Si tu vivienda tiene una calificación energética baja, puedes estar tranquilo. En 2030 podrás seguir vendiéndola o alquilándola. El objetivo de las políticas públicas no es sancionar, sino acompañar una transición progresiva hacia edificios más eficientes.

Eso sí, conviene anticiparse: mejorar la eficiencia energética no solo reduce el consumo, sino que aumenta el valor del inmueble, facilita el acceso a financiación y mejora el confort.

La fecha clave no es 2030, sino 2050, y el camino será gradual, apoyado en subvenciones, planes de rehabilitación y una mayor concienciación energética.

Lo único obligatorio desde agosto de 2025 es claro: si necesitas una tasación hipotecaria, el certificado energético vigente ya no es opcional, independientemente de la letra que figure en él.