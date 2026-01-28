Una huelga que no es huelga en los servicios de emergencia de Canarias

Canarias ha decretado el 100% de servicios mínimos en la huelga que mantienen los pilotos y copilotos de Pegasus Aviación, empresa responsable de los helicópteros de emergencias, rescates y extinción de incendios forestales en el Archipiélago. La orden señala que estos servicios tienen la consideración de esenciales en todo momento, dado que la compañía opera helicópteros destinados a salvamento, emergencias sanitarias y lucha contra incendios, asegurando así que la operatividad se mantenga completa incluso si no existiera paro laboral. La medida aparece recogida en una orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En este marco, se establecen el 100% de servicios mínimos. Esto implica que todos los helicópteros deben permanecer disponibles y que las bases situadas en La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura deberán disponer de personal suficiente para garantizar los tiempos de respuesta habituales, así como el mantenimiento, repostaje y reparación de las aeronaves.

El paro fue convocado por el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) y comenzó en septiembre de 2025, con fecha de finalización inicialmente prevista para el 31 de enero de 2026. Sin embargo, el sindicato ha comunicado recientemente que la huelga se prolongará y pasará a tener carácter indefinido a partir del 1 de febrero de 2026.

La movilización se desarrolla en un contexto sostenido de malestar en el sector. En este sentido, los pilotos y copilotos reclaman desde hace meses mejores condiciones, destacando la dificultad para compatibilizar su vida laboral y personal, la ausencia de desconexión digital real y la falta de incrementos salariales, pese a la elevada responsabilidad y exigencia que conlleva su trabajo.