Canarias es cada vez más funcionaria y menos emprendedora

Canarias tiene cada vez más empleados públicos en comparación con el número de emprendedores, a pesar de que también este crece en los últimos tiempos. Al terminar el pasado año, los primeros eran 190.400 y los segundos, 144.400, según la Encuesta de población activa. Hace veinte años había 1,18 funcionarios –o personal laboral– de la Administración pública por cada autónomo, hoy esa proporción se ha elevado hasta los 1,31.

La seguridad de contar con unos ingresos fijos es el motor que mueve a una parte importante de la población a intentar formar parte del aparato público. En parte, la actual «buena marcha de la economía» alimenta, explica el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Pedro Andueza, la proliferación de ciudadanos que deciden poner en marcha un proyecto propio. En otras ocasiones, sucede «por necesidad», continúa el representante de los trabajadores por cuenta propia.

Crisis de 2008

Para entender esto último basta situarse en el momento en que la crisis iniciada en 2008 acabó con un sinfín de empresas y puestos de trabajo. Tan complicado resultó encontrar trabajo para algunos colectivos, sobre todo aquellos que habían pasado toda su vida laboral en el entorno de sectores tan afectados como el de la construcción, que el volumen de autónomos –122.800 al acabar 2024– sobrepasó al de trabajadores de una Administración –119.500– que menguaba a golpe de los recortes impuestos por Bruselas.

No ha vuelto a suceder desde entonces. ¿Por qué? El presidente de ATA-Canarias estima que el problema no está situado por completo en la «actitud» de los ciudadanos al enfrentarse al momento de su incorporación al mercado laboral. A su juicio también puede encontrarse parte de la responsabilidad en el «marco económico y regulatorio» al que deben enfrentarse cada día.

Obstáculos

Andueza hace un relato de las circunstancias objetivas ante las que los autónomos tienen que estar preparados: «excesiva carga fiscal y de cotizaciones, hiperregulación, exceso de burocracia, inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los ingresos futuros». Si a eso «se suma la dificultad para conciliar, acceder a una pensión, a protección frente a una baja por enfermedad o a una prestación por desempleo en caso de tener que cerrar», añade Pedro Andueza, se entienden las reticencias que pueden mostrar no pocos ciudadanos a la hora de decantarse por poner en marcha un proyecto con sello propio.

Por dibujar el contexto actual con exactitud es justo señalar que en los tres meses finales de 2025 la creación de empleo público de la comunidad autónoma fue muy intensa. Tanto como para dar la vuelta a un año que amenazaba con ser el primero con destrucción de empleo después de la pandemia de 2020. Entre los pasados octubre y diciembre aparecieron 31.400 puestos de trabajo en los diferentes niveles de la Administración, el 88% del total del empleo creado en el trimestre. Eso ayudó a incrementar la brecha que separa a este colectivo de los autónomos a pesar de que estos en ese mismo tiempo ganaron 7.700 efectivos (5%).

El turismo, motor

En el caso de estos últimos, el presidente de ATA-Canarias señala, dentro del general comportamiento positivo de la economía, al sector turístico como principal responsable. «Es el sector tractor de nuestra economía», recuerda, por lo que permite la concreción de proyectos en ámbitos a priori tan dispares como la propia hostelería y las actividades científicas vinculadas a la I+D para la mejora del sector alojativo; pasando por el ocio, los transportes...

Oportunidades existen, pero ni al propio Andueza se le escapa que preparar una oposición «representa estabilidad, ingresos previsibles y menos riesgo». Sobre todo «cuando el entorno» no ayuda al emprendimiento. Eso es lo que convierte en hasta «lógico» que parte del talento «opte por caminos estables y seguros».

La intensa creación de empleo en la Administración en el tramo final de 2025 agrandó la diferencia

Con las cartas sobre la mesa, el reto es conseguir que ser autónomo «no se perciba como algo incierto», explica el presidente de ATA-Canarias, y que se considere «de nuevo, como una opción atractiva, viable y reconocida». Esencial para ello es que «deje de ser una carrera de obstáculos». En cualquier caso, Pedro Andueza señala que aspirar a formar parte de la plantilla pública es «totalmente legítimo» y no se trata de tener más o menos audacia, sino de atender circunstancias personales.