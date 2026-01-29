Ecoener: un paso clave en la acción climática global

Ecoener se consolida como protagonista de la transición energética global al dar un paso decisivo en su estrategia climática y en su proyección internacional. La compañía española ha completado su primera emisión de créditos de carbono certificada por Gold Standard, uno de los sellos más exigentes y reconocidos del mercado voluntario de carbono a nivel mundial. Este hito, alcanzado en 2025, refuerza el papel de Ecoener no solo como líder en generación de energía renovable, sino también como actor clave en los mecanismos que aceleran la descarbonización de la economía global.

Con sede en A Coruña y fundada en 1988, Ecoener es una empresa especializada en energías renovables que desarrolla, construye, opera y comercializa energía limpia a partir de tecnologías solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y almacenamiento. Su modelo de negocio, plenamente integrado, abarca toda la cadena de valor del sector energético verde y se extiende hoy por distintos países de Europa y América. En ese contexto internacional se enmarca la certificación obtenida por sus plantas fotovoltaicas Cumayasa 1 y Cumayasa 2, ubicadas en República Dominicana.

Durante un periodo de siete meses, ambas instalaciones evitaron la emisión de 69.330 toneladas de dióxido de carbono gracias a su producción de electricidad 100% renovable. Esta reducción ha sido verificada por Gold Standard, lo que permite convertirla en créditos de carbono plenamente auditados y reconocidos en el mercado voluntario. En términos anuales, las plantas cuentan con una capacidad de reducción de hasta 138.385 toneladas de dióxido de carbono, un volumen equivalente de créditos que podrán ser puestos a disposición de empresas y organizaciones comprometidas con la neutralidad climática.

La certificación sitúa además a Ecoener entre los proyectos pioneros en el país caribeño, al convertirse en el segundo proyecto de República Dominicana que verifica reducciones de emisiones bajo el estándar Gold Standard. Un logro que refuerza la credibilidad técnica y ambiental de sus activos y consolida su presencia en un mercado en plena expansión, donde la calidad y la trazabilidad de los créditos resultan determinantes.

Para Ecoener, el compromiso con la acción climática va más allá de producir energía limpia. La compañía trabaja para que todos sus activos fotovoltaicos y eólicos generen créditos de carbono o cuenten con certificados energéticos reconocidos internacionalmente, como las Garantías de Origen o los I-RECs. Este enfoque permite asegurar que toda la electricidad que produce es acreditadamente renovable y facilita que terceros respalden sus compromisos climáticos mediante instrumentos verificables y alineados con los estándares globales.

Gold Standard, creado en 2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza y otras organizaciones internacionales, certifica proyectos que no solo reducen emisiones, sino que también generan beneficios sociales y ambientales tangibles en las comunidades donde se desarrollan. Sus metodologías están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, lo que convierte a estos créditos en una herramienta clave para impulsar un mercado global de carbono más riguroso y transformador.

Este avance se inscribe en una visión de sostenibilidad que Ecoener ha cultivado desde sus orígenes en Galicia, cuando construyó sus primeras centrales hidroeléctricas de San Bartolomé y Cierves. Desde entonces, la compañía ha integrado la sostenibilidad en su estrategia corporativa, buscando equilibrar el desarrollo industrial con el respeto ambiental y el bienestar social, proteger los recursos naturales, impulsar la biodiversidad y generar oportunidades locales a través del empleo y la formación. Su modelo de negocio está alineado con los ODS y reforzado por su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza ha valido a Ecoener importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el máximo rating de sostenibilidad Dark Green otorgado por Standard & Poor’s. Un respaldo que se suma a resultados tangibles: solo en 2024, gracias a su producción de energía 100 % renovable, la compañía evitó la emisión de 328.513 toneladas de dióxido de carbono y suministró electricidad a 176.377 familias.

La primera emisión de créditos de carbono certificada por Gold Standard no es, por tanto, un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria coherente y de una ambición clara. Ecoener avanza en la construcción de un modelo energético que no solo produce electricidad limpia, sino que contribuye de forma medible y verificable a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible a escala global.