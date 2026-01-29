La Seguridad Social lo confirma: la pensión de los jubilados canarios bajará 130 euros si el Gobierno no hace nada antes de febrero

Los jubilados y pensionistas de Canarias han recibido una mala noticia. Por el momento, sus pensiones no se revalorizarán. La Seguridad Social no puede aplicar la subida prevista después de que el Congreso de los Diputados rechazara el decreto ómnibus que incluía la actualización de estas prestaciones. Ante este escenario, el Gobierno se ve obligado a reaccionar con rapidez y buscar una alternativa antes del mes de febrero para evitar que esta situación afecte directamente a los ingresos de millones de pensionistas.

Los más de 9,4 millones de ciudadanos que cobran una pensión en España están pendientes de la última hora sobre la subida de los subsidios que debía hacerse de la siguiente manera:

Pensiones contributivas: Se revaloriza un 2,7% conforme al IPC

Se revaloriza un 2,7% conforme al IPC Pensiones no contributivas: Subida de entre un 7% y un 11,4% según el tipo.

Subida de entre un 7% y un 11,4% según el tipo. Ingreso Mínimo Vital (IMV): Aumento extraordinario de un 11,4%

Aunque el objetivo era ratificar estas reformas el pasado martes junto a la extensión del escudo social, la sesión se saldó con un revés parlamentario. El rechazo a parte del paquete legislativo ha confirmado la fragilidad aritmética del Gobierno, materializando un bloqueo que muchos ya decían que iba a ser la crónica de una muerte anunciada para el decreto ómnibus.

Las pensiones de enero y febrero podrían ser diferentes

Los pensionistas canarios ya han percibido la nómina correspondiente a enero, tras el pago realizado por las entidades financieras a finales de este mes. Como es habitual, los bancos adelantan el pago de estas prestaciones a los últimos días del mes anterior para dar liquidez a los beneficiarios. Siguiendo este calendario, se prevé que la pensión de febrero esté disponible en las cuentas entre los días 22 y 25 de ese mes, a pesar de que la Seguridad Social fija oficialmente el pago a mes vencido, primeros días de marzo.

PI STUDIO

En cuanto a las cuantías, tanto las pensiones contributivas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de enero ya reflejaron la revalorización anual aprobada. Aunque la subida de las pensiones estaba garantizada en la nómina de enero, en febrero puede que no aumenten si el Ejecutivo no se da prisa.

El Gobierno tiene dos maneras de sacar adelante esta subida: por un lado, deberá optar por la vía del Real Decreto-ley, como en el caso de la regularización de medio millón de extranjeros que viven en España, o bien fragmentar las negociaciones del decreto ómnibus para superar el bloqueo parlamentario y asegurar la convalidación de futuros paquetes económicos.

De 14 a 129 euros: así subirían las pensiones de la Seguridad Social según el tipo

Las pensiones de enero y febrero podrían tener una diferencia de hasta 130 euros entre ambas. En la nómina de enero, donde se incluía la revalorización, la pensión de jubilación media era casi 40 euros más alta en comparación con el año anterior, y las cuantías variaban dependiendo de la modalidad de la prestación.

El resto de las pensiones subían así:

Pensión de Orfandad (Media): Subida de 14 €/mes (196 € anuales). Cuantía final estimada: 515 €/mes .

Subida de 14 €/mes (196 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión de Viudedad (Media): Subida de 24 €/mes (336 € anuales). Cuantía final estimada: 876 €/mes .

Subida de 24 €/mes (336 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión de Invalidez (Media Contributiva): Subida de 31 €/mes (434 € anuales). Cuantía final estimada: 1.155 €/mes .

Subida de 31 €/mes (434 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Media de Jubilación: Subida de 40 €/mes (570 € anuales). Cuantía final estimada: 1.424 €/mes .

Subida de 40 €/mes (570 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Mínima de Jubilación (Unipersonal): Subida de 62 €/mes (865 € anuales). Cuantía final estimada: 843 €/mes .

Subida de 62 €/mes (865 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión No Contributiva (Jubilación e Invalidez): Subida de 64 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: 542 €/mes .

Subida de 64 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: . Ingreso Mínimo Vital (IMV - Un beneficiario): Subida de 75 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: 679 €/mes .

Subida de 75 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Mínima de Jubilación (Con cónyuge a cargo): Subida de 129 €/mes (1.806 € anuales). Cuantía final estimada: 1.043 €/mes.

Así subirían las pensiones en 2026 / La Provincia

Este escenario cuenta con un precedente reciente el año pasado. Tras el rechazo inicial de medidas clave en la Cámara Baja, el Consejo de Ministros optó por reformular el texto y tramitar un nuevo Real Decreto-ley para dar salida al decreto ómnibus.

Aquella maniobra permitió que la norma fuera finalmente ratificada por el Congreso durante el mes de febrero, desbloqueando la revalorización de las pensiones y asegurando el cobro de los atrasos de forma retroactiva para los beneficiarios.