Trabajo y cobro una ayuda de la Seguridad Social bastante importante: los canarios pueden pedir este ingreso de hasta 1.700 si cumplen estos requisitos

Muchos trabajadores canarios desconocen que, aunque estén trabajando, pueden ser beneficiarios de una ayuda económica si cumplen los requisitos que establece la Seguridad Social. Este ingreso está destinado a personas con rentas bajas que no llegan a fin de mes y actúa como un apoyo fundamental para miles de familias en todo el país, complementando sus ingresos laborales. Estamos hablando del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los canarios que tengan entre 23 y 65 años pueden pedir esta ayuda de la Seguridad Social, de la que ya se benefician 2,4 millones de españoles. Esta prestación de la Seguridad Social complementa sus ingresos por rendimientos del trabajo para llegar a un nivel mínimo garantizado.

El IMV se consolida un año más como una herramienta clave contra la pobreza laboral

Muchos trabajadores creen que, por tener nómina, no pueden acceder a esta ayuda, cuando en realidad el sistema está diseñado precisamente para complementar ingresos insuficientes. La clave está en cumplir los requisitos económicos y presentar correctamente la solicitud.

El IMV funciona como una renta complementaria. La Seguridad Social calcula cuánto debería ingresar una persona o familia según su situación y paga la diferencia entre esa cuantía y los ingresos reales que ya se perciben.

La administración analiza la situación personal y de la unidad de convivencia, y en base a las personas con las que se vive en el mismo domicilio calcula la cuantía a la que se puede acceder si cumples estos requisitos:

El solicitante debe tener entre 23 y 65 años, aunque este límite baja a los 18 años si hay menores a cargo o si se trata de personas no tuteladas.

Es obligatorio acreditar residencia legal e ininterrumpida en España durante al menos un año antes de la solicitud, un punto especialmente relevante en comunidades con alta movilidad laboral como Canarias.

Los trabajadores deben tener vulnerabilidad económica.

Los ingresos mensuales del solicitante y de su unidad de convivencia deben ser inferiores a la llamada renta garantizada, que varía según el número de adultos y menores en el hogar.

No exceder los límites de patrimonio. No se pueden tener ahorros o propiedades, excluida la vivienda habitual.

Las cuantías del Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4% si el Gobierno logra aprobar el decreto ómnibus donde también se incluye la subida de las pensiones.

Estas son las cifras del IMV

El Gobierno actualiza de nuevo el IMV, adaptando las cuantía a cada tipo de familia. Para una unidad estándar, un adulto solo puede cobrar hasta 733,60 euros mensuales, mientras que una pareja con un hijo puede llegar a 1.173,76 euros.

En el caso de las familias monoparentales, las cantidades son más altas, con importes que superan los 1.115 euros mensuales para un adulto con un hijo. Además, existen complementos importantes, como la Ayuda a la Infancia, que suma entre 57 y 115 euros al mes por cada menor, o un incremento del 22% adicional si hay una persona con discapacidad del 65% o más en el hogar.

Para los trabajadores, el cálculo es sencillo: IMV a cobrar = renta garantizada – ingresos mensuales netos. Esto significa que tener un sueldo no elimina automáticamente el derecho a la ayuda.

Este es el salario que debes tener para cobrar el IMV

La Seguridad Social permite que puedas cobrar el Ingreso Mínimo Vital a la vez que un salario, siempre que no alcance los topes establecidos.

Para las personas que vivan solas, el límite es de 7.424,40 € al año, unos 618,70 € al mes en 12 pagas. Si ganas menos de eso en tu trabajo, podrías pedir el IMV para que te paguen la diferencia.

Si vives con más personas, el límite sube un 30% por cada adulto o menor adicional:

Un adulto y un menor: El límite es de unos 9.651 €/año (aprox. 804 €/mes ).

El límite es de unos (aprox. ). Dos adultos y un menor: El límite es de unos 11.879 €/año (aprox. 990 €/mes ).

El límite es de unos (aprox. ). Dos adultos y dos menores: El límite es de unos 14.106 €/año (aprox. 1.175 €/mes ).

El límite es de unos (aprox. ). Familias numerosas o monoparentales: Los límites son más altos y tienen complementos extra (como el complemento de ayuda a la infancia).

Además, si tu salario sube, no te cancelarán el IMV de golpe. Esto se llama incentivo al empleo y gracias a este mecanismo, si un trabajador empieza a ganar un poco más, la ayuda no se retira de forma inmediata.

Para mantener la ayuda, es obligatorio presentar la Declaración de la Renta todos los años y comunicar cualquier cambio de ingresos, domicilio o situación familiar en un plazo de 30 días.

El Ingreso Mínimo Vital se consolida así como una herramienta fundamental para miles de trabajadores en Canarias que, pese a tener empleo, no llegan a fin de mes.