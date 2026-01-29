El Congreso frena el escudo social y tumba la moratoria antidesahucios y la nueva plusvalía municipal

La política española ha arrancado 2026 con un fuerte choque parlamentario. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el denominado decreto ómnibus aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre, un texto que agrupaba una amplia batería de medidas económicas y sociales y que constituía una de las principales apuestas del Ejecutivo para reforzar el llamado escudo social. La votación se ha saldado con 178 votos en contra, procedentes de PP, Junts y Vox, frente a 171 votos a favor y ninguna abstención, lo que supone la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en 2026.

El rechazo del real decreto-ley no solo implica la caída de la moratoria antidesahucios por impago del alquiler y de los nuevos coeficientes de la plusvalía municipal, sino que deja sin efecto otras medidas de calado, como la revalorización de las pensiones, la actualización del ingreso mínimo vital, la prórroga de deducciones fiscales ligadas a la rehabilitación energética de viviendas o los incentivos para la compra de vehículos eléctricos. Todas ellas habían entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre y ahora quedan suspendidas por decisión de la Cámara Baja.

Un decreto ómnibus que no supera el trámite parlamentario

El real decreto-ley rechazado respondía a la fórmula habitual de agrupar medidas de distinta naturaleza bajo el paraguas de la extraordinaria y urgente necesidad, tal y como permite el artículo 86 de la Constitución. Sin embargo, esta técnica legislativa ha vuelto a chocar con la oposición de varios grupos parlamentarios, que han reprochado al Ejecutivo la falta de negociación previa y la acumulación de iniciativas heterogéneas en un solo texto.

Agencia ATLAS / Carme Ripolles

PP, Junts y Vox coincidieron en exigir que las medidas se tramiten en decretos separados, lo que, a su juicio, permitiría un debate más claro y un posicionamiento diferenciado sobre cada cuestión. Esta posición ya había sido avanzada en las horas previas a la votación, aunque existía la incógnita de si Junts optaría por la abstención. Finalmente, el grupo catalán se sumó al voto negativo, decantando el resultado final.

Desde el Gobierno se defendió que el decreto ómnibus era la vía más rápida para garantizar la continuidad de medidas que afectan directamente a millones de ciudadanos, especialmente en un contexto de tensión en el mercado de la vivienda y de inflación acumulada que sigue presionando el poder adquisitivo de los hogares.

La caída de la moratoria antidesahucios

Uno de los puntos más controvertidos del decreto era la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler para colectivos vulnerables. Esta medida se implantó inicialmente durante la pandemia sanitaria y ha sido renovada de forma sucesiva en los últimos años. Según el Ejecutivo, su objetivo era evitar que familias en situación de vulnerabilidad económica perdieran su vivienda habitual sin una alternativa habitacional.

Manifestación contra los desahucios. / María Pisaca

Las formaciones que han votado en contra sostienen que la moratoria perjudica a los propietarios y fomenta situaciones de inquiokupación, un término que ha ganado presencia en el debate político y mediático. Desde el punto de vista jurídico y social, el asunto sigue siendo objeto de análisis por parte de organismos y expertos en vivienda.

Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y datos recopilados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han mostrado en los últimos años la evolución de los lanzamientos judiciales en España, diferenciando entre alquiler, hipoteca y otros supuestos. Estas estadísticas, disponibles en las webs oficiales de ambas instituciones, suelen ser una referencia clave para evaluar el impacto real de las moratorias y otras políticas de vivienda.

Qué ocurre ahora con la plusvalía municipal

Otro de los elementos centrales del decreto ómnibus era la actualización de los coeficientes para calcular la plusvalía municipal, el impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, que declaró inconstitucional el método de cálculo anterior en determinados supuestos, el Gobierno ha ido adaptando la normativa para ofrecer alternativas que respeten el principio de capacidad económica.

La caída del decreto implica que los nuevos coeficientes previstos para 2026 dejan de aplicarse, lo que genera incertidumbre tanto para los ayuntamientos como para los contribuyentes. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha advertido en varias ocasiones de la importancia de dotar de seguridad jurídica a este impuesto, dado que constituye una fuente relevante de ingresos para las haciendas locales.

La plusvalía es la segunda fuente de ingresos municipal, después del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). / EP

A nivel europeo, el debate sobre la fiscalidad local y la tributación del suelo urbano también ha sido analizado por organismos como la Comisión Europea y Eurostat, que recopilan información comparada sobre impuestos municipales en los Estados miembros.

Pensiones y protección social en el aire

El rechazo del decreto ómnibus tiene igualmente consecuencias directas sobre la revalorización de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social. El texto incluía la actualización de las pensiones contributivas y no contributivas conforme al marco normativo vigente, así como ajustes en el ingreso mínimo vital, una prestación destinada a garantizar un nivel mínimo de renta.

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los grandes debates estructurales en España y en el conjunto de la Unión Europea. Informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Comisión Europea han subrayado la necesidad de combinar medidas de suficiencia y sostenibilidad a largo plazo, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, tal y como reflejan los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sara Fernández

Deducciones fiscales y transición energética

Entre las medidas que decaen con el rechazo del decreto se encuentran también las deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y edificios, así como los incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos. Estas políticas se enmarcan en los objetivos de transición ecológica y descarbonización impulsados tanto a nivel nacional como europeo.

La rehabilitación energética del parque inmobiliario es una de las prioridades señaladas por la Comisión Europea en el marco del Pacto Verde y de los fondos Next Generation EU. En España, organismos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el propio Ministerio de Vivienda han publicado guías y estudios que destacan el impacto positivo de estas actuaciones en la reducción del consumo energético y de las emisiones.

El efecto jurídico inmediato del rechazo

Tal y como recuerda la propia web del Congreso de los Diputados, los reales decretos-ley entran en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE, pero deben ser convalidados en un plazo máximo de 30 días. Si el Congreso los rechaza, como ha ocurrido en este caso, el texto deja de tener efectos jurídicos desde ese momento.

Este mecanismo constitucional explica por qué medidas que estaban aplicándose desde finales de diciembre quedan ahora suspendidas, obligando al Gobierno a replantear su estrategia legislativa si quiere recuperarlas, ya sea mediante nuevos decretos separados o a través de proyectos de ley tramitados por la vía ordinaria.

Un escenario político de mayor fragmentación

La votación pone de manifiesto, una vez más, la fragmentación del Congreso y la dificultad del Ejecutivo para articular mayorías estables. La exigencia de separar las medidas y la oposición frontal a la moratoria antidesahucios anticipan un debate intenso en las próximas semanas sobre el modelo de política de vivienda, la protección social y la fiscalidad local.

Mientras tanto, organizaciones sociales, asociaciones de propietarios, ayuntamientos y expertos siguen atentos a la evolución de un escenario que afecta directamente a cuestiones tan sensibles como el acceso a la vivienda, la estabilidad de las pensiones o el impulso a la transición energética. El rechazo del decreto ómnibus no cierra el debate, pero sí marca un punto de inflexión en el arranque político y legislativo de 2026.