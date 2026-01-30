Aviso a los canarios que buscan un alquiler: el Gobierno te ofrece ser tu casero durante 75 años con los precios más baratos del mercado

Si no encuentras una vivienda asequible donde vivir en Canarias, no te preocupes, porque el Gobierno se ofrece a ser tu casero. Este es uno de los nuevos planes que el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto en marcha para acabar con la crisis habitacional en toda España. El plan CASA47 se presenta como un sistema estatal inmobiliario, que ofrece alquileres limitados a la renta media y contratos de hasta 75 años.

Miles de futuros inquilinos canarios tienen puestas las esperanzas en conseguir un buen alquiler gracias a CASA47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo impulsada por el Gobierno para reforzar el parque público de alquiler y contener los precios. La iniciativa aspira a convertirse en la gran "inmobiliaria pública" del Estado.

Así funciona CASA47: más oferta de alquiler a menor precio

El programa CASA47 debe su nombre al artículo 47 de la Constitución Española, el cual refleja el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada.

Esta será la infraestructura sobre la que se asentará el nuevo sistema público de vivienda, tomando como ejemplo el modelo de los hospitales y colegios públicos. CASA47 nace tras la reestructuración de Sepes y gestionará un amplio patrimonio desde el primer momento, con viviendas procedentes del Estado y de la Sareb, el conocido como banco malo.

El Gobierno arrancará el plan con más de 10.000 viviendas

El programa arranca con unas 13.000 viviendas, aunque el objetivo del Ejecutivo es alcanzar las 100.000 en los próximos años. Muchas de ellas se destinarán al alquiler asequible y nunca podrán venderse, ya que el Gobierno quiere evitar que el parque público vuelva a privatizarse, como ocurrió en etapas anteriores.

Objetivos principales de CASA47 / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

CASA47 te ofrece mínimo 14 años de alquiler económico asegurado

Los contratos de alquiler tendrán una duración inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años que pueden extenderse hasta un máximo de 75 años, siempre que se mantengan las condiciones de acceso. El precio del alquiler no se fijará por el coste de construcción ni por el mercado, sino por la capacidad económica de la población: ningún alquiler podrá superar el 30% de la renta media de la zona.

Así funciona y estos son los objetivos de CASA47 / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

El programa no se limita a rentas muy bajas, ya que el sistema está pensado para personas con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En este grupo de población se concentra la clase media y trabajadora, especialmente jóvenes y familias trabajadoras que hoy tienen dificultades para acceder a un alquiler estable en esta crisis habitacional.

A partir de enero de 2026, el Gobierno habilitará un portal online donde se podrán consultar las promociones disponibles y presentar las solicitudes.

El Gobierno defiende que CASA47 es la herramienta necesaria para acercar a España a los estándares europeos, donde el parque público de vivienda ronda el 8%, muy por encima del nivel actual. La intención es acabar con la especulación y ofrecer estabilidad a largo plazo a los inquilinos, especialmente en zonas con alta demanda turística y residencial como Canarias.