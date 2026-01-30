Buenas noticias para los propietarios de Canarias: termina la moratoria antidesahucios y podrán reclamar los alquileres impagados en 2026

Los propietarios de viviendas que hayan tenido una alquilada han recibido por fin una noticia que llevan esperando muchos años. Tras seis años en vigor, el Congreso de los Diputados ha tumbado la moratoria que impedía los desahucios de las familias que dejaban de pagar el alquiler alegando situación de vulnerabilidad. Con el fin de esta normativa excepcional, los arrendadores podrán volver a reclamar las rentas impagadas generadas desde esta fecha.

El Gobierno no ha logrado sacar adelante el decreto ómnibus (Real Decreto-ley 16/2025) que incluía, entre otras muchas medidas, la prórroga del conocido 'escudo social'. Dentro de ese paquete de ayudas se encontraba la extensión del decreto que suspendía los lanzamientos por impago del alquiler, una medida vigente desde 2020.

Al decaer esta protección, los propietarios podrán volver a activar los procedimientos judiciales y reclamar las rentas impagadas que no han podido percibir durante este periodo. Esta situación supone un giro muy importante en el equilibrio entre la protección social y los derechos de los propietarios. El cambio tiene un impacto directo para todas esas personas que tienen viviendas en alquiler, ya que a partir de ahora se abre un nuevo escenario que les apara jurídicamente cuando no se pagan las mensualidades.

Adiós a los inquiokupas y los que se aprovechaban de la ley

Ha decaído la prórroga automática de la suspensión de los desahucios por vulnerabilidad económica que el Gobierno pretendía mantener durante 2026. Esto no implica que los lanzamientos se reactiven de manera inmediata, ya que la normativa establece que debe respetarse un plazo de espera adicional y determinados trámites antes de que un desahucio pueda ejecutarse de forma efectiva.

A partir de ahora, será necesario esperar dos meses cuando el propietario sea una persona física y cuatro meses si se trata de un gran tenedor o una persona jurídica. Durante ese tiempo, los Servicios Sociales deben intentar ofrecer una alternativa habitacional a la familia afectada.

Sara Fernández

Si transcurrido ese plazo no se ha proporcionado una solución, el lanzamiento será ejecutable. Así lo recuerda la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que explica que el procedimiento vuelve a depender del calendario judicial y no de una suspensión automática por decreto.

Así pueden los propietarios reclamar los alquileres no cobrados

Una de las consecuencias más importantes del fin de la moratoria es que los propietarios afectados podrán solicitar una compensación económica por las rentas dejadas de percibir durante el tiempo en que el desahucio estuvo suspendido.

La administración calculará esa compensación tomando como referencia el valor medio del alquiler en la zona donde se encuentra la vivienda, utilizando índices oficiales o informes de precios de portales inmobiliarios. Sin embargo, si la renta pactada en el contrato era inferior a ese valor medio, la compensación se limitará a la renta realmente dejada de cobrar, no al precio superior del mercado.

Además, se tendrán en cuenta los gastos de la vivienda que el propietario haya asumido durante ese periodo, como suministros o cuotas repercutibles al inquilino, siempre que estén debidamente acreditados.

Plazos y requisitos para pedir la compensación

Los propietarios podrán solicitar la compensación económica hasta el 2 de febrero de 2026, presentando la solicitud en la web de la comunidad autónoma correspondiente. Será imprescindible contar con un auto judicial que haya acordado la suspensión del lanzamiento por situación de vulnerabilidad económica del inquilino. Si la suspensión se produjo por otros motivos, la compensación suele ser denegada.

Pese al fin de la moratoria, los expertos recuerdan que el problema no está cerrado del todo. En 2025 ya se produjo una situación similar y, finalmente, el Gobierno logró aprobar una nueva prórroga.

Los expertos en leyes inmobiliarias insisten en que, "ayudar a los vulnerables es responsabilidad del Estado, no de los pequeños propietarios que pagan hipoteca, impuestos y facturas", e insisten en que la propiedad privada es un derecho constitucional y no una herramienta de política social.