Competencias digitales para la ciudadanía

En el presente mes de enero se ha puesto en marcha el proyecto DigComp Competencias Digitales Básicas para la Ciudadanía en Municipios de menos de diez mil habitantes, un proyecto inclusivo e innovador destinado a reducir la brecha digital y responder a las demandas cambiantes del mercado laboral ofreciendo una formación en herramientas digitales para todas las edades en municipios poco poblados. El proyecto se desarrollará entre enero y mayo de 2026, y busca ofrecer herramientas a los municipios menos poblados para mejorar su competitividad en el mercado laboral.

El proyecto formativo contempla más de 100 acciones formativas destinadas a 1.559 personas, y se está ejecutando en los nueve municipios grancanarios con menos de diez mil habitantes: Agaete, Artenara, Firgas, La Aldea, Moya, Tejeda, Valleseco, Vega de San Mateo y Valsequillo. La formación se lleva directamente al corazón de cada municipio, gracias a la colaboración del Instituto FOCAN con los Ayuntamientos, corporaciones, entidades municipales y otras instituciones locales, lo que hace posible ofrecer a las personas la posibilidad de formarse sin tener que hacer desplazamientos.

DigComp es una iniciativa que busca reducir las diferencias entre los diferentes municipios, ofreciendo a todas las personas las herramientas y conocimientos más demandados: en un mercado marcado por la tecnología, que evoluciona cada vez más rápido, el dominio de estas estrategias, técnicas y medios digitales es hoy más importante que nunca. Con ello, se busca generar un impacto real que se traduce en la adquisición de competencias clave que mejoren la empleabilidad y competitividad de profesionales y negocios en estos nueve municipios. DigComp hace esto posible, gracias a una colaboración que trasciende barreras geográficas, edades y niveles educativos.

A lo largo del proyecto, los participantes cuentan con un ordenador de última generación, en el que aprenden cada herramienta aplicándola a situaciones y casos reales de la vida diaria. Las diferentes acciones se centran en casos de uso y situaciones específicas, pasando por cómo usar la inteligencia artificial generativa (IA) para sintetizar y verificar información; el uso de redes sociales como Instagram o TikTok para generar contenidos efectivos y seguros; el manejo de aplicaciones empresariales de ofimática, conferencias, o correo electrónico; o cómo realizar trámites con la Seguridad Social, de empleo o sanidad sin salir de casa, gracias al uso de Cl@ve o la firma digital. Cuentan además, con una ayuda económica de 80 euros para aquellas personas que realicen los 10 días de formación de cada itinerario compuesto por 5 acciones formativas.

El proyecto de Formación en Competencias Digitales Básicas para la Ciudadanía de municipios de menos de diez mil habitantes, está financiado por la Unión Europea-Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), está contemplado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su Componente 19: Plan Nacional de Capacidades Digitales (Digital Skills), en su Inversión 1, “Competencias Digitales Transversales” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Gobierno de Canarias contando con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.

Todas las personas, ocupadas, desempleadas o jubiladas, de los municipios indicados, que quieran participar en el programa de formación podrán hacerlo inscribiéndose en https://focan.es/competencias-digitales-para-la-ciudadania/

Les animamos a participar y a mejorar sus competencias digitales.