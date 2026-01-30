Fin a la moratoria de desahucios: los propietarios ya pueden reclamar alquileres impagados desde 2020

La suspensión de los desahucios por impago del alquiler ha llegado a su fin tras la decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el Real Decreto-ley 16/2025, también conocido como decreto ómnibus. Esta normativa incluía la prórroga del denominado escudo social, que desde 2020 había paralizado miles de procedimientos judiciales iniciados por propietarios contra inquilinos declarados en situación de vulnerabilidad económica.

La noticia supone un giro decisivo en la política de vivienda en España, afectando tanto a pequeños como grandes tenedores. Desde ahora, los arrendadores podrán reclamar las rentas impagadas durante los años en los que no se pudieron ejecutar los lanzamientos por orden judicial.

¿Qué cambia para los propietarios con el fin de la moratoria?

Con la caída de la moratoria, los propietarios pueden reactivar procesos judiciales que quedaron paralizados por la protección social impulsada durante la pandemia. Esto implica dos consecuencias clave:

Se recupera la vía judicial para reclamar las rentas impagadas.

Se habilita la solicitud de una compensación económica por los meses en los que no se pudo percibir el alquiler.

Es importante destacar que no todos los lanzamientos se reactivarán de forma automática. La ley establece ciertos plazos y pasos que deben respetarse antes de ejecutar un desahucio.

Sara Fernández

Si transcurrido ese plazo no se ha proporcionado una solución, el lanzamiento será ejecutable. Así lo recuerda la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que explica que el procedimiento vuelve a depender del calendario judicial y no de una suspensión automática por decreto.

¿Cuándo se pueden reanudar los desahucios?

El procedimiento vuelve a estar regido por el calendario judicial habitual. No obstante, se establecen tiempos de espera obligatorios:

Dos meses si el propietario es persona física.

si el propietario es persona física. Cuatro meses si se trata de una persona jurídica o un gran tenedor.

Durante ese período, los Servicios Sociales deberán intentar ofrecer una alternativa habitacional a la familia afectada. Si no se logra dicha solución en el plazo fijado, el desahucio podrá ejecutarse. Así lo confirma la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que ha acogido con satisfacción este nuevo escenario legal.

El fin de los inquiokupas: una reivindicación de los propietarios

Uno de los aspectos más criticados por el sector inmobiliario era el abuso de la moratoria por parte de personas que, en ocasiones, se amparaban en una supuesta situación de vulnerabilidad para evitar el pago de rentas sin justificación real.

Con el nuevo marco jurídico, se pone punto final a la prórroga automática de esa protección. Si bien la administración debe garantizar derechos básicos a las personas sin recursos, la responsabilidad no debe recaer en los arrendadores particulares, como han denunciado en múltiples ocasiones plataformas de defensa de la propiedad privada.

¿Cómo pueden reclamar los propietarios las rentas no percibidas?

Una de las novedades más esperadas es la posibilidad de reclamar compensaciones económicas por los alquileres que no se pudieron cobrar durante los años de suspensión judicial. Los propietarios deberán presentar una solicitud en su comunidad autónoma y cumplir con los siguientes requisitos:

Disponer de un auto judicial que haya acordado la suspensión del desahucio por situación de vulnerabilidad económica del inquilino .

que haya acordado la suspensión del desahucio por . Aportar el contrato de alquiler y los recibos impagados .

y los . Acreditar los gastos adicionales soportados por el arrendador (suministros, IBI, comunidad, etc.).

¿Qué importe se puede reclamar?

La administración evaluará la compensación tomando como base el valor medio del alquiler en la zona, de acuerdo con:

Índices oficiales de precios.

Informes de portales inmobiliarios.

Si el precio del contrato era inferior al valor medio, la compensación se ajustará a la renta efectivamente pactada. Además, se añadirán los costes asumidos por el propietario, siempre que estén debidamente justificados.

Plazo para solicitar la compensación

Los propietarios tendrán de plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para presentar la reclamación. Es fundamental asegurarse de que la suspensión judicial que motivó el impago fue por causas de vulnerabilidad económica, ya que en otros casos la compensación será rechazada.

La solicitud deberá tramitarse a través de la web de la comunidad autónoma correspondiente, por lo que es recomendable consultar el portal oficial para confirmar los requisitos específicos de cada territorio.