La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 30 de enero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,159€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,166€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. Allí tiene un precio de 0,885€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde el precio del Gasóleo A es de 0,885€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,885€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde la Gasolina 95 está a 0,885€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,885€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,885€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO en Carretera GC-800 km S/N, a 1,159€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 de Telde a 1,166€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,885€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,885€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, viernes 30 de enero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,049€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, viernes 30 de enero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,105€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, PCAN GIL, en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el litro está a 1,145€.

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,279€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,285€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,085€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,159€ el litro, en Carretera GC-800 km S/N en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,885€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,885€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 30 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,885€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,885€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 30 de enero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,974€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,166€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,974€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/01/2026 8:00:53]