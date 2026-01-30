El rearme industrial de Asturias: los lugares donde Escribano e Indra ya buscan expandir (aún más) sus proyectos de Defensa

La empresa española de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con sede central en Alcalá de Henares (Madrid), está negociando la compra de una fábrica en Barros (Langreo). Actualmente la planta que interesa a Escribano está siendo operada por la compañía asturiana Itemat, auxiliar de defensa que se dedica al sector metalmecánico y que hace un año fue adquirida por el fondo de inversión andaluz Reverxia. No obstante, una parte de las instalaciones pertenecen a Duro Felguera, quien se las alquila a Itemat desde el año 2020.

Por ese motivo, EM&E está negociando con Duro su posible implantación en Langreo, según confirmaron a este periódico fuentes al tanto de las conversaciones. La compañía, fundada por los hermanos Javier Escribano (su actual presidente) y Ángel Escribano (presidente de Indra), está especializada en torretas de armas y sistemas de guiado de munición, entre otras tecnologías de defensa. Tiene unos 1.700 empleados.

Itemat, por su parte, está muy vinculada al sector de la defensa. Fundada en 2006 y con medio centenar de trabajadores, uno de sus clientes es la fábrica que tiene en Trubia (Oviedo) Santa Bárbara Sistemas, filial de la estadounidense General Dynamics. De hecho, recientemente Itemat nombró director general a Beltrán Martín-Prat, quien fue directivo durante más de diez años en la planta de Santa Bárbara en Sevilla. A su vez, Santa Bárbara es socia de Indra y EM&E en el consorcio Tess Defence, encargado de fabricar los blindados 8x8 "Dragón" para el Ejército de Tierra.

Hace ya más de un año que EM&E busca terrenos en Asturias para ubicar una planta industrial, como parte de la estrategia del Gobierno español de potenciar la industria miliar nacional dentro del rearme general europeo. Esos planes se desarrollan en paralelo a los intentos de fusión entre EM&E e Indra, una operación que está despertando controversias en el sector de la defensa por un presunto conflicto de intereses entre sus respectivos presidentes.

De hecho, EM&E ya había manifestado interés en los terrenos de antiguas Baterías de ArcelorMittal en Avilés y en la planta gijonesa de El Tallerón, finalmente adquirida por Indra para implantar su nueva fábrica de blindados. De hecho, Javier Escribano visitó en persona El Tallerón poco antes de que su hermano anunciara la compra de las instalaciones por parte de Indra. Y es en la planta gijonesa donde la unión temporal de empresas (UTE) formada por ambas compañías prevén llevar a cabo tres cuantiosos programas de fabricación de blindados adjudicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez: dos de obuses autopropulsados (que suman 7.240 millones de euros) y uno de vehículos anfibios para la Marina (320 millones).

Indra pone el foco en Avilés

La inclinación de EM&E por Langreo, por lo tanto, parece alejar su interés inicial por Avilés, donde la empresa cuenta con un centro de investigación y desarrollo (I+D) con planes de ampliación. Pero eso no significa que los terrenos de Baterías carezcan de atractivo para proyectos de defensa. Porque ahora es Indra la que está analizando la idoneidad de ese recinto (de unos 350.000 metros cuadrados de superficie) para establecer una pista de pruebas para los blindados fabricados en El Tallerón.

Indra ya está construyendo un circuito de pruebas junto a la nave gijonesa, pero su dimensión no parece ser suficiente para la compañía, que también busca una parcela de entre 50.000 y 70.000 metros cuadrados para ensayar el funcionamiento de los carros de combate. En su momento, la empresa también exploró terrenos de Hunosa en los concejos de Mieres y Langreo.

Con todo, está en el aire el futuro de la propiedad de Baterías, actualmente en manos de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente del Ministerio de Industria. Tal como adelantó este periódico, el Puerto de Avilés quiere hacerse con los terrenos para así ver cumplidas sus necesidades de espacio logístico tras la última ampliación de los muelles de la margen derecha de la ría. El plan cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Avilés (PSOE).

Proyectos interrelacionados

Lo que se deduce de estas prospecciones de Escribano e Indra es que se han intercambiado las ubicaciones originales exploradas por cada empresa. Así, Escribano, que en su momento sondeó Avilés para establecer una fábrica, ahora se fija en Langreo; e Indra, que en un principio valoró las Cuencas para la segunda pista de pruebas, estudia construirla en Avilés. Un canje de localizaciones que refleja lo sintonizadas que están ambas empresas en sus proyectos para Asturias.

De hecho, existe un elemento común a ambas estrategias: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo del Estado en la actividad empresarial española. Porque la SEPI posee el 28% del capital de Indra y está presente en el consejo de administración de Duro Felguera, a la que rescató con 120 millones de euros. Duro vendió El Tallerón a Indra por 3,6 millones de euros, y es también el propietario de la nave de Itemat que interesa a Escribano.

Más instalaciones en Asturias

Además de El Tallerón y de la pista de pruebas, Indra también considera establecer otras instalaciones industriales en Asturias, tal como apuntó este miércoles su director de sistemas de "hardware", Alfonso Hernández-García, durante un acto con estudiantes de ingeniería en Gijón.

Noticias relacionadas

El directivo señaló que el recinto de El Tallerón "se queda pequeño" para los proyectos de Indra en Asturias, algo que la empresa ya había admitido en varias ocasiones. No obstante, Hernández-García precisó a este periódico que la futura ubicación de esa segunda planta (cuyo objetivo específico aún no está definido) "está en estudio".