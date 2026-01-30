Yolanda Díaz y los sindicatos lo confirman: el Salario Mínimo Interprofesional subirá en los próximos días y beneficiará a miles de trabajadores de Canarias

Miles de trabajadores de Canarias se despiertan hoy con una muy buena noticia para su bolsillo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alcanzó ayer un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida, que no cuenta con el respaldo de la patronal, beneficiará a miles de canarios, que verán incrementada su nómina en las próximas semanas. El Gobierno prevé aprobar la revalorización próximamente en el Congreso de los Diputados.

Un año más, el Ministerio de Trabajo ha acordado la subida del salario base de los trabajadores en España tras alcanzar un pacto con los sindicatos UGT y CCOO. La patronal se ha desmarcado de la negociación, llegando incluso a calificar este incremento como una "trampa", al considerar que "se salta el Estatuto de los Trabajadores". Según las organizaciones empresariales, la medida podría provocar un "aumento exponencial de los costes laborales" y "asfixiará a un gran número de empresas", especialmente a las más pequeñas.

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha rebatido a la patronal alegando que no la han podido incorporar a la mesa de negociación "como hubiera sido su voluntad". Pérez Rey asegura que Trabajo luchará para que "la subida vaya íntegra al bolsillo de los trabajadores y no se queden por el camino".

Así queda el nuevo Salario Mínimo Interprofesional: no tributará el IRPF

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo especialmente favorable para los trabajadores, ya que no solo contempla la subida del Salario Mínimo Interprofesional, sino que además ajusta la revalorización para evitar que quienes lo perciben tengan que tributar en el IRPF. El nuevo SMI queda justo en el límite fiscal, una cuestión que ya generó una intensa disputa el año pasado entre María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Yolanda Díaz.

Lucía Feijoo Viera

Para 2026, el acuerdo alcanzado fija una subida del SMI del 3,1% respecto a 2025, como reclamaban los sindicatos. Esto supone 37 euros más al mes en relación al salario anterior. Con esta actualización, el SMI se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 518 euros más al año, sin obligación de tributar por IRPF.

Una vez aprobada oficialmente la subida, esta tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores beneficiarios recibirán los atrasos correspondientes en próximas nóminas.

Esta ha sido la evolución del SMI en España / La Provincia

El SMI ha subido más de un 60% con este gobierno

Desde que el PSOE gobierna con Sumar (antes Podemos), el sueldo base ha experimentado un incremento del 61%. Este incremento beneficia directamente a más de 2,5 millones de trabajadores españoles que han visto cómo esta evolución ha impactado directamente en sus nóminas.

El Gobierno tiene un objetivo muy claro con el SMI, y es que el sueldo base alcance el 60% del salario medio, que actualmente está en 33.700 euros anuales, como recomienda la Carta Social Europea. De este modo se asegura que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo respecto al resto de la población y no estén cerca de los umbrales de pobreza.

Ahora, falta que esta subida del SMI pase primero por el Consejo de Ministros, y que posteriormente, el Congreso de los Diputados de luz verde a la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional para 2026.