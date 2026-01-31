Canarias frena la compraventa de viviendas mientras los precios siguen al alza

El mercado inmobiliario español cerró noviembre de 2025 con señales claras de enfriamiento en la actividad, aunque con un comportamiento desigual según territorios. En ese contexto, Canarias destacó como una de las comunidades donde más se redujo la compraventa de viviendas, situándose como la cuarta región con mayor descenso interanual. Todo ello ocurrió en un escenario marcado por el aumento del precio de la vivienda y por un repunte en la concesión de hipotecas, una combinación que refleja las tensiones estructurales del sector, especialmente visibles en el archipiélago.

Según los datos del Consejo General del Notariado, las operaciones de compraventa de vivienda en España descendieron un 2,4% interanual en noviembre, encadenando así el segundo mes consecutivo de caídas tras el retroceso del 1,9% registrado en octubre. Sin embargo, en el caso canario, el ajuste fue mucho más intenso: un 7,9% menos de operaciones, muy por encima de la media nacional. Este comportamiento coloca a las islas solo por detrás de comunidades como Madrid, Baleares y Cantabria en cuanto a caída de actividad.

Un mercado que se enfría en Canarias

El descenso de las compraventas en Canarias no es un hecho aislado ni coyuntural. Diversos estudios del sector, como los informes trimestrales de Tinsa, Idealista Research o el Banco de España, llevan meses señalando una desaceleración de la demanda efectiva en mercados tensionados, especialmente en territorios insulares y turísticos. En el caso canario, el encarecimiento progresivo de la vivienda, la escasez de suelo disponible y la presión de la demanda extranjera han configurado un escenario complejo para compradores residentes.

I Congreso de Vivienda de Canarias / José Carlos Guerra

Durante noviembre se contabilizaron en España 61.217 operaciones de compraventa de viviendas, una cifra relevante pero inferior a la de ejercicios anteriores en el mismo periodo. La caída se concentró sobre todo en los pisos, cuyas transacciones bajaron un 4,4% hasta las 45.944 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares mostraron un comportamiento más resistente, con un incremento del 4,2% y un total de 15.273 operaciones. En Canarias, este patrón también se repite, con un mayor ajuste en el segmento de pisos, especialmente en áreas urbanas y zonas costeras de alta demanda.

El precio de la vivienda no da tregua

A pesar de la menor actividad, el precio de la vivienda continúa subiendo, tanto a nivel nacional como en el archipiélago. En noviembre, el valor medio del metro cuadrado en España alcanzó los 1.937 euros, lo que supone un incremento interanual del 6,3%. En Canarias, la subida fue incluso superior a la media, con un aumento del 7,7%, consolidando una tendencia alcista que se mantiene desde hace varios trimestres.

Los datos del notariado reflejan que el precio medio de los pisos se situó en 2.226 euros por metro cuadrado, con un crecimiento del 7,2%, mientras que las viviendas unifamiliares alcanzaron los 1.442 euros por metro cuadrado, tras encarecerse un 5,3%. En las islas, estas subidas se perciben con especial intensidad en municipios turísticos y en las capitales insulares, donde la oferta es limitada y la demanda se mantiene elevada.

Informes de Fotocasa Research y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana apuntan a que Canarias se encuentra entre las comunidades con mayor desajuste entre precios y salarios. Esta brecha dificulta el acceso a la vivienda para amplias capas de la población local, lo que termina impactando directamente en el número de operaciones cerradas.

Menos superficie, más presión sobre la oferta

Otro de los indicadores relevantes de noviembre fue la reducción del tamaño medio de las viviendas vendidas en España. La superficie media descendió un 1,5% interanual, una tendencia que los notarios interpretan como una adaptación de la demanda a precios cada vez más elevados. En Canarias, donde la escasez de suelo y las limitaciones urbanísticas son estructurales, esta reducción de tamaño se traduce en una mayor presión sobre la oferta de viviendas pequeñas y medianas.

Estudios urbanísticos del Gobierno de Canarias y análisis publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) subrayan que el parque residencial del archipiélago presenta un crecimiento muy limitado, especialmente en las islas capitalinas. Esta falta de nueva oferta contribuye a sostener los precios incluso cuando la actividad de compraventa se ralentiza.

Canarias, entre las mayores caídas del país

El comportamiento del mercado inmobiliario en noviembre fue muy dispar según comunidades autónomas. Las mayores caídas de las compraventas se registraron en la Comunidad de Madrid (-14,3%), Islas Baleares (-13,9%), Cantabria (-10,3%) y Canarias (-7,9%), seguidas de Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Todas ellas comparten características similares: mercados tensionados, precios elevados y una fuerte presencia de demanda no residente.

ACFI-PRESS

Por el contrario, regiones como Navarra, Extremadura, La Rioja o Castilla-La Mancha mostraron incrementos en el número de operaciones, lo que evidencia que el ajuste no es homogéneo y que los mercados menos presionados siguen ofreciendo oportunidades de compra.

Hipotecas al alza pese a la desaceleración

Uno de los aspectos más llamativos del informe del notariado es el crecimiento de los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda. En noviembre se formalizaron 32.138 hipotecas, un 6,5% más que un año antes. Además, el importe medio de estos préstamos aumentó un 9,7%, hasta situarse en 178.332 euros.

En Canarias, aunque el número de compraventas cayó, el peso de las operaciones financiadas se mantiene elevado. A nivel nacional, el 52,5% de las compras se realizaron con hipoteca, y en estas operaciones el préstamo cubrió de media el 72,4% del precio de la vivienda. Este dato refleja que, pese a los tipos de interés más altos que en años anteriores, el crédito sigue siendo un pilar fundamental del mercado inmobiliario.

Según análisis del Banco de España y de portales especializados como Kelisto o iAhorro, la estabilización de los tipos y la mayor competencia entre entidades financieras han favorecido este repunte de la financiación, aunque no siempre se traduce en un aumento inmediato de las compraventas en mercados con precios elevados como el canario.

Un cartel en una entidad bancaria anuncia hipotecas¡ / LUIS TEJIDO /Efe

Un escenario de incertidumbre para 2026

La evolución del mercado inmobiliario en Canarias de cara a 2026 estará marcada por varios factores clave: la política monetaria del Banco Central Europeo, la capacidad de generar nueva oferta residencial y las medidas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Informes recientes del Observatorio de Vivienda de Canarias advierten de que, sin un aumento significativo del parque residencial, la presión sobre los precios podría mantenerse incluso con una demanda más contenida.

En este contexto, el descenso de la compraventa registrado en noviembre no supone necesariamente un cambio de ciclo definitivo, pero sí una señal clara de ajuste en un mercado que lleva años creciendo por encima de la media nacional. La combinación de menos operaciones, precios al alza y mayor endeudamiento define un escenario complejo que sitúa a Canarias en el centro del debate sobre el futuro del acceso a la vivienda en España.