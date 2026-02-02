Buenas noticias para los trabajadores: a partir de ahora será más difícil que te despidan de tu empresa

El año 2026 llega con importantes novedades en materia de derechos laborales. A partir de ahora, los trabajadores canarios estarán mejor protegidos frente a los despidos improcedentes y contarán con más opciones de reincorporarse a su empresa cuando un cese sea declarado injustificado. Estas son algunas de las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, que entrarán en vigor este año para reforzar la protección de los empleados.

El abogado laborista Juanma Lorente ha detallado todas estas actualizaciones que seguro le serán de mucha ayuda para todas esas personas que pueden sufrir la desgracia de un despido de su puesto de trabajo. Aunque el marco legal básico se mantiene, la práctica judicial y la mayor vigilancia sobre las empresas están provocando un aumento de los despidos declarados improcedentes y de las readmisiones obligatorias.

La guía del abogado laboralista Juanma Lorente: así debes actuar desde el primer minuto

Las empresas siempre buscan hilar muy fino para que tú no tengas argumentos de réplica, por eso, conocer los pasos correctos puede marcar la diferencia entre perder tu trabajo, conseguir una indemnización mayor o incluso volver al puesto de trabajo.

Graba el despido: una prueba legal y decisiva

Uno de los primeros consejos del abogado es claro: graba la conversación en la que la empresa comunica el despido. Lorente recuerda que "es totalmente legal grabar una conversación siempre que tú participes en ella", sin necesidad de avisar a la otra parte.

Esta grabación puede resultar clave en un juicio, ya que muchas empresas cometen errores formales o reconocen causas que luego no quedan reflejadas en la carta de despido. Los tribunales valoran cada vez más este tipo de pruebas, especialmente en despidos disciplinarios o por causas objetivas mal justificadas.

Firmar siempre 'no conforme' para evitar trampas

Otro de los puntos muy importantes es la firma de la documentación. El abogado advierte de que algunas empresas incluyen entre los papeles una baja voluntaria encubierta que "si la firmas, estás fastidiadísimo".

Por eso, el abogado pide que lo que firmes siempre sea la carta de despido como "no conforme", independientemente del contenido. Esta simple anotación permite impugnar el despido posteriormente sin que la firma juegue en contra del trabajador.

Copia de todo y asesoramiento inmediato

Lorente insiste en que el trabajador debe llevarse una copia de absolutamente todo lo que firme. Ningún documento debe quedarse solo en manos de la empresa. A partir de ahí, el siguiente paso es acudir cuanto antes a un abogado laboralista. El abogado recuerda que, igual que se acude a cualquier médico ante un problema específico, en materia laboral es importante acudir a un especialista para valorar si el despido es procedente, improcedente o nulo.

20 días hábiles para impugnar el despido

Uno de los datos más importantes a tener en cuenta es el de los 20 días hábiles para presentar una demanda por despido, sin contar fines de semana ni festivos. Pasado ese plazo, el despido se consolida aunque sea injusto.

Durante este tiempo, el trabajador debe solicitar el paro lo antes posible para no perder la prestación. Este año, se activa automáticamente el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) si se encuentra trabajo mientras se cobra el desempleo, una novedad del SEPE para quienes enlazan contratos temporales.

Los despidos improcedentes aumentan a la vez que las readmisiones

Los datos oficiales reflejan una tendencia clara. En España, alrededor del 40% de los despidos que llegan a los juzgados acaban siendo declarados improcedentes. Cada año, decenas de miles de trabajadores obtienen una indemnización superior a la inicial o fuerzan a la empresa a elegir entre pagar o readmitir.

Esto es en gran parte a los esfuerzos de especialistas como Juanma Lorente, que siempre buscan lo mejor para los trabajadores e intentan buscar las ilegalidades del despido para que este sea improcedente.

Por eso, saber cómo actuar desde el primer minuto, conservar pruebas y respetar los plazos puede suponer la diferencia entre asumir una decisión injusta o defender con éxito los derechos laborales en 2026.