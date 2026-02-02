Iberdrola adjudica por 2.300 millones la fabricación del cable de interconexión en Reino Unido a la italiana Prysmian

Iberdrola da un nuevo paso en la transformación del sistema eléctrico británico. A través de su filial en Reino Unido ScottishPower Energy Networks, el grupo ha adjudicado la italiana Prysmian, especializada en la producción de cables eléctricos y de fibras ópticas, un contrato valorado en 2.300 millones de euros para el suministro del cableado de Eastern Green Link 4. Se trata de una interconexión submarina que enlazará Escocia e Inglaterra y que está llamada a convertirse en una pieza estratégica de la red del país.

El proyecto, desarrollado conjuntamente con la multinacional inglesa National Grid y ya avalado por el regulador británico, contará con una capacidad de 2.000 megavatios (MW) y entrará en operación en 2033. Su objetivo: facilitar el transporte de energía renovable a gran escala y aliviar los cuellos de botella que todavía persisten en la red eléctrica del Reino Unido.

Un enlace clave para la electrificación

La nueva infraestructura conectará Fife, en la costa escocesa, con Norfolk, en el este de Inglaterra, mediante tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC). Gracias a este sistema Iberdrola explica mediante n comunicado que el enlace podrá trasladar electricidad de forma más eficiente a largas distancias y abastecer energía limpia suficiente para más de 1,5 millones de hogares.

Además de reforzar la seguridad del suministro, dicen, Eastern Green Link 4 permitirá una mejor gestión de los flujos eléctricos entre regiones, reducirá las restricciones en la red y contribuirá a integrar nuevas fuentes de generación renovable autóctona, en línea con los objetivos climáticos del país.

Según el acuerdo firmado, Prysmian fabricará más de 640 kilómetros de cable, de los cuales unos 530 kilómetros serán submarinos y otros 116 kilómetros, subterráneos. Se trata de una tecnología considerada clave para acelerar la transición energética y avanzar hacia un sistema eléctrico más robusto y flexible.

Las solicitudes de planificación del proyecto se presentarán a lo largo de 2026, tanto en Escocia como en Inglaterra. Una vez obtenida la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, la construcción comenzará previsiblemente en 2029, con la vista puesta en su puesta en servicio cuatro años después.

Una red cada vez más interconectada

Para Iberdrola, Eastern Green Link 4 no es una iniciativa aislada, puesto que SP Energy Networks y National Grid ya trabajan en Eastern Green Link 1, otro enlace submarino de 2.000 MW cuya construcción arrancó en 2025 y que unirá Torness (Escocia) con Hawthorne Pit (Inglaterra). A este esfuerzo se suma la autorización concedida por Ofgem en diciembre de 2025 para que ScottishPower invierta cerca de 14.000 millones de euros en la modernización de las redes del centro y sur de Escocia. En conjunto, estos proyectos triplican el volumen de inversión del periodo regulatorio anterior y se alinean con el ‘Clean Power 2030 Plan’ del Gobierno británico.

En este sentido, Reino Unido se posiciona como uno de los mercados estratégicos para Iberdrola. La compañía prevé invertir 20.000 millones de euros hasta 2028, principalmente en redes de distribución y energías renovables. Con ello, explican, busca no solo acelerar la electrificación de la economía, sino también fortalecer la autonomía energética, impulsar el crecimiento industrial y avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.