El Consejo de Ministros lo hace oficial: se aprueba la subida de las pensiones en 2026

Los jubilados y pensionistas han recibido por fin la noticia que esperaban desde hace semanas, sus pensiones se revalorizarán en 2026. Así se ha confirmado esta mañana, ya que el Consejo de Ministros, que se reúne hoy martes 3 de febrero, aprobará la medida. De este modo, el próximo ingreso ya incluirá la subida anunciada, poniendo fin a la incertidumbre de los últimos días. Con esta decisión, el Gobierno reactiva una subida que afecta directamente a más de 9,4 millones de personas en toda España y garantiza el cobro de los atrasos con carácter retroactivo.

Sara Fernández

El bloqueo político que mantenía en vilo a millones de jubilados canarios llega hoy a su fin. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, el Gobierno opta por la división de esa gran ley para aprobar por la vía rápida la revalorización de estos subsidios y el escudo social, que ha conseguido más apoyos al modificar algunos puntos del texto.

La medida llega después de semanas de incertidumbre, en las que las pensiones de enero sí reflejaron la subida prevista, pero febrero corría el riesgo de quedarse congelado si el Ejecutivo no reaccionaba a tiempo. Finalmente, el Gobierno ha optado por el Real Decreto-ley para sortear el bloqueo del Congreso y cumplir con el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

Fecha del pago de las pensiones en febrero de 2026 / La Provincia

El Ejecutivo ya recurrió a una fórmula similar el año pasado, cuando un primer rechazo parlamentario obligó a reformular el decreto y aprobar uno nuevo semanas después. Aquella maniobra permitió desbloquear la subida de las pensiones en febrero y abonar los atrasos sin pérdidas para los beneficiarios.

Subida ligada al IPC y refuerzo de las pensiones más bajas

La norma aprobada hoy consolida el sistema de revalorización automática conforme a la inflación media del año anterior. En concreto, las pensiones contributivas subirán un 2,7%, mientras que las no contributivas lo harán entre un 7% y un 11,4%, en línea con la política de refuerzo de las rentas más bajas.

Así subirán las pensiones en 2026 cuando el Gobierno apruebe la revalorización:

Pensión de Orfandad (Media): Subida de 14 €/mes (196 € anuales). Cuantía final estimada: 515 €/mes .

Subida de 14 €/mes (196 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión de Viudedad (Media): Subida de 24 €/mes (336 € anuales). Cuantía final estimada: 876 €/mes .

Subida de 24 €/mes (336 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión de Invalidez (Media Contributiva): Subida de 31 €/mes (434 € anuales). Cuantía final estimada: 1.155 €/mes .

Subida de 31 €/mes (434 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Media de Jubilación: Subida de 40 €/mes (570 € anuales). Cuantía final estimada: 1.424 €/mes .

Subida de 40 €/mes (570 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Mínima de Jubilación (Unipersonal): Subida de 62 €/mes (865 € anuales). Cuantía final estimada: 843 €/mes .

Subida de 62 €/mes (865 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión No Contributiva (Jubilación e Invalidez): Subida de 64 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: 542 €/mes .

Subida de 64 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: . Ingreso Mínimo Vital (IMV - Un beneficiario): Subida de 75 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: 679 €/mes .

Subida de 75 €/mes (897 € anuales). Cuantía final estimada: . Pensión Mínima de Jubilación (Con cónyuge a cargo): Subida de 129 €/mes (1.806 € anuales). Cuantía final estimada: 1.043 €/mes.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también se beneficia de esta actualización, con un incremento extraordinario del 11,4%, una de las subidas más elevadas del paquete social aprobado por el Ejecutivo.

Así subirían las pensiones en 2026 / La Provincia

La aprobación del Consejo de Ministros permite consolidar las cuantías que ya se reflejaron en la nómina de enero y que ahora se extenderán al resto del año, con el correspondiente pago de atrasos si fuera necesario. La pensión media de jubilación aumenta en torno a 40 euros al mes, hasta situarse en unos 1.424 euros. En el caso de las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo, el incremento alcanza los 129 euros mensuales, una de las subidas más significativas del sistema.

Enero y febrero, claves para los atrasos

Los pensionistas ya cobraron en enero una nómina actualizada gracias a la aplicación provisional de la revalorización, adelantada por las entidades bancarias a finales de mes. El problema se planteaba de cara a febrero, cuando existía el riesgo de que la subida no se consolidara si no se aprobaba una nueva norma.

Con la decisión adoptada hoy, esta situación se ha descartado. La pensión de febrero se abonará con las cuantías revalorizadas y, en caso de que se haya producido cualquier atraso, la Seguridad Social regularizará los importes con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El Gobierno busca así enviar un mensaje de estabilidad a los pensionistas y evitar que la fragilidad parlamentaria vuelva a trasladarse a las nóminas de estas personas, que aquí tienen en muchas ocasiones la única manera de recibir ingresos mensuales.