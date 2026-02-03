INE
España marca un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2025: 96,8 millones y 134.712 millones de euros gastados
El número de visitantes foráneos se eleva un 3,2% respecto a los datos de 2024 y su desembolso, un 6,8 por ciento
EFE
España recibió en 2025 un total de 96,77 millones de turistas internacionales, el 3,2% más que en 2024, con lo que vuelve a marcar un récord histórico, que también se consiguió en los ingresos por este concepto, hasta los 134.712 millones de euros.
Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto asociado a estos turistas subió el 6,8% respecto a 2024, con lo que 2025 se cierra, un año más, con un mayor crecimiento en el gasto que en el número de viajeros que entraron en España. El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística, que explica una parte del incremento de los precios de los establecimientos.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ya había avanzado el pasado 15 de enero las cifras provisionales de cierre de 2025.
- La Reina Letizia en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: un momento histórico
- Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
- El tramo de la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria afectado por un socavón seguirá cerrado una semana más
- ¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos
- Arcadio Díaz Tejera cuelga la toga: 'He absuelto a personas convencido de que eran culpables
- Arranca la primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden y dónde verlo en directo
- Un hombre muere tras caer su vehículo por un desnivel en Telde
- El nuevo jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria renuncia el mismo día de su nombramiento