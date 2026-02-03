Estados Unidos se rinde al queso español: las exportaciones crecen un 34% y superan los 12 millones de euros

En tiempos de incertidumbre comercial y con una subida de aranceles que ha penalizado a los productos europeos, las empresas españolas que elaboran quesos han conseguido capear el temporal e incrementar sus exportaciones a Estados Unidos en un 34%, hasta superar los 12 millones de euros en ventas. Y lo han logrado pasando por delante a sus principales competidores europeos: a Francia, que ha aumentado sus ventas en aquel país en un 6%, y a Italia, que ha crecido también pero solo en un 2%. Entre los quesos españoles más apreciados por los consumidores estadounidenses se encuentran varios de los que gozan de sellos de calidad como el manchego, el murciano al vino y el de Mahón, pero también se están empezando a descubrir algunos de los considerados más minoritarios y de elaboración artesanal.

El mercado norteamericano, siempre interesante por el poder adquisitivo de sus compradores, consume una media de 17 kilos de queso por persona y año, frente a los 7,78 kilos anuales que se comen per cápita en España en el ámbito doméstico, según datos de la Organización Interprofesional Láctea (InLac), que agrupa tanto a ganaderos como a la industria. Buena parte de la producción de este alimento se destina a consumidores internacionales, lo que coloca al queso como el principal producto lácteo exportado por España, con un valor aproximado de 400 millones de euros.

Un participante del curso de 'fromelier' que organiza el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) en Torremolinos (Málaga). / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Precisamente uno de los problemas que tienen las queserías españolas con el consumidor doméstico es la pérdida de competitividad respecto a "quesos del norte de Europa de muy bajo valor añadido y a muy bajo precio", según constata InLac. Ese hecho, unido a la inflación, "hace que las familias españolas se acaben se decanten por este tipo de quesos en lugar de por queso de origen nacional, con el consiguiente perjuicio para todo el sector", lamenta la entidad, que en los últimos años ha lanzado varias campañas para impulsar el consumo dentro de España.

El éxito de 'Cheestories'

La interprofesional InLac atribuye parte del crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos a la campaña bautizada con el nombre de 'Cheestories', una especie de 'road movie' protagonizada por una familia de 'influencers' americanos que recorren España descubriendo su riqueza quesera. La Comisión Europea ha felicitado al sector lácteo español por esta campaña de promoción, que ha calificado como un ejemplo de buena práctica dentro de la política europea de promoción, especialmente en un momento de complejidad en las relaciones comerciales entre ambos gobiernos.

Fotograma de la campaña 'Cheestories' con la que se han promocionado los quesos españoles en Estados Unidos. / InLac

'Cheestories' ha superado, desde su puesta en marcha en 2023, los 13 millones de visualizaciones de contenidos y generado más de 15 millones de impactos en acciones de relaciones públicas, lo que, en opinión de la Comisión, "contribuye de forma significativa a la visibilidad y notoriedad de los quesos españoles en el mercado estadounidense".