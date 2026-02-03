Multado por Hacienda por tener una casa: este es el error que cometen miles de canarios con su hipoteca que les saldrá muy caro

Hacienda ha endurecido de forma notable los controles en 2026, reforzando la vigilancia sobre operaciones cotidianas que miles de canarios realizan a diario. La Agencia Tributaria ya está imponiendo sanciones por errores comunes en estos trámites de las hipotecas, y aunque puedan parecer detalles menores, suponen multas de miles de euros. Por eso, debes prestar especial atención a estos aspectos antes de presentar la Declaración de la Renta.

Tener una vivienda en propiedad no solo implica pagar una hipoteca, el IBI o los gastos de comunidad, también conlleva una serie de obligaciones fiscales que muchos propietarios incumplen sin saberlo. La Agencia Tributaria ha intensificado las comprobaciones relacionadas con la vivienda habitual y las casas alquiladas, lo que está provocando un aumento de sanciones a contribuyentes que, en muchos casos, creían estar actuando correctamente.

Hacienda no multa por tener una hipoteca ni por retrasarse en el pago al banco, pero sí por cómo se declara fiscalmente esa vivienda, sobe todo cuando se aplican deducciones indebidas, se amortiza con dinero no justificado o se reciben ayudas familiares sin declararlas. Estos son los tres casos más habituales que están generando multas importantes en 2026.

Deducción por vivienda habitual indebida

Las multas por deducir mal la vivienda habitual son las más comunes, y uno de los que más dinero está recuperando Hacienda. Los contribuyentes que compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 pueden aplicarse la deducción por vivienda habitual, que permite desgravar hasta un 15% de lo pagado con un máximo de 9.040 euros de base anual.

El problema aparece cuando esa vivienda ya no es la habitual, pero se sigue aplicando la deducción en la declaración de la Renta. Hacienda cruza datos de empadronamiento, consumo eléctrico, agua o incluso dirección fiscal para comprobar si el contribuyente vive realmente allí. Los casos más habituales son viviendas alquiladas, segundas residencias o inmuebles vacíos tras un cambio de domicilio.

La sanción en estos casos es muy dura: la devolución de todo lo deducido indebidamente, intereses de demora y una multa que suele oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad que se dejó de ingresar.

Amortizar la hipoteca con dinero no justificado

Las amortizaciones anticipadas de hipoteca son otra de las sanciones típicas de Hacienda. Cada vez es más habitual que propietarios decidan reducir deuda de golpe, pero existe un problema cuando el importe amortizado no encaja con los ingresos declarados.

Si un contribuyente amortiza una cantidad elevada y no puede justificar de dónde sale ese dinero, por ejemplo, con ahorros normales a su nómina, la Agencia Tributaria puede considerar que se trata de una ganancia patrimonial no justificada. En estos casos, la Agencia Tributaria entiende que ese dinero se obtuvo y no se declaró. En este caso, el importe se integra en la base general del IRPF al tipo máximo y se añade una sanción calificada como muy grave.

La sanción por hacer esto puede ser muy cara, ya que no solo se tributa como si ese dinero se hubiera ganado ese año, sino que además se aplica una cuantía adicional que puede elevar considerablemente la deuda final.

Las ayudas familiares para pagar una casa son donaciones encubiertas

Ayudar a un hijo o a un familiar a pagar la hipoteca es una práctica muy común. Sin embargo, para Hacienda, si no hay contrato de préstamo, ese dinero es una donación. Da igual que se trate de una transferencia puntual, del pago de varias cuotas o de una amortización directa del capital. Si no se liquida el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Agencia Tributaria puede reclamarlo y sancionar al contribuyente.

En muchas comunidades autónomas, este impuesto está muy bonificado y el coste real puede ser bajo. El problema no es pagar el impuesto, sino no declararlo. En ese caso, se pierde la bonificación y se exige el impuesto completo, además de intereses y sanciones.

Si alquilas tu vivienda, no todo es deducible

Los propietarios que tienen una vivienda hipotecada y la ponen en alquiler deben tener mucho cuidado. En estos casos, es legal deducirse los intereses de la hipoteca como gasto para reducir el beneficio del alquiler, pero no el capital amortizado.

El error más frecuente es deducir la cuota completa o aplicar la deducción durante todo el año cuando la vivienda no estuvo alquilada en ese periodo. Hacienda revisa estos datos con especial atención. La consecuencia es la devolución de lo deducido de más, intereses y un recargo que normalmente ronda el 50% de la cantidad regularizada.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de control fiscal en España. Cruces de datos, comprobaciones automáticas y revisiones de ejercicios anteriores están provocando que muchos propietarios reciban notificaciones inesperadas.

La clave para evitar sanciones es sencilla, declarar correctamente, justificar el origen del dinero y formalizar cualquier ayuda familiar o préstamo. Tener casa no es un problema, pero gestionarla mal ante Hacienda puede salir muy caro.