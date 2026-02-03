Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

QUEJAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LA RED

Puente anuncia reuniones con los maquinistas para evitar la huelga ferroviaria convocada el 9, 10 y 11 de febrero

SEMAF convocó una huelga general tras los accidentes en alta velocidad y red de cercanías de Cataluña

Óscar Puente, ministro de Transportes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz. / José Luis Roca

Gabriel Santamarina

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que este miércoles mantendrá reuniones con los diferentes sindicatos de maquinistas ferroviarios para "estudiar" las peticiones que han motivado la huelga general que han convocado para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero en toda la red ferroviaria para exigir mejores medidas de seguridad tras accidentes acontecidos en alta velocidad y la red de cercanías, en Adamuz y Gelida.

El objetivo de Puente es conocer de primera mano las quejas de sobrecarga laboral, falta de personal y descansos que aquejan los trabajadores de toda la red de los convocantes, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF). El ministro confirmó durante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados este martes que su intención es mantener reuniones, encuentros de los que darán cuenta más tarde, a lo largo del día.

Convocatoria de la huelga

Aunque la huelga general no ha sido secundada por UGT y CCOO, SEMAF considera que es la "única vía legal" para los trabajadores para "reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario", que permita garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios del transporte ferroviario.

