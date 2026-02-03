El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias

Los trabajadores canarios están de enhorabuena, ya que una reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo les reconoce días festivos adicionales cuando una fiesta laboral coincide en sábado. Esta interpretación obliga a las empresas a compensar ese día libre, evitando así un "agravio comparativo" entre quienes no pueden disfrutar del festivo por su calendario laboral y aquellos que sí lo hacen cuando cae en día laborable.

El Estatuto de los Trabajadores fija 14 días festivos retribuidos y no recuperables, pero no todos se disfrutan igual según el calendario y la comunidad autónoma. Por eso, todos los años los trabajadores de Canarias revisan el calendario laboral del archipiélago y a la mayoría les surge la misma duda: ¿qué ocurre con los festivos que caen en sábado o domingo?

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

La norma básica se recoge en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que todos los empleados tienen derecho a un máximo de 14 días festivos al año, con dos características esenciales, son retribuidos y no recuperables. Hasta ahora, no se podían recuperar, pero el Tribunal Supremo le ha dado la razón a los trabajadores y podrán obtener un día libre en estos casos.

Así se reparten los 14 festivos laborales

Aunque el número total es siempre el mismo, los festivos no dependen de una sola administración. La ley reparte su gestión entre distintos niveles:

Festivos nacionales: Son hasta 12 días del calendario laboral. Dentro de ellos se diferencian dos tipos:

El caso de Canarias es un poco diferente, porque a estos días se suman los festivos insulares, propios de cada isla y que se encarga de decidirlo el Cabildo propio, como puede ser la Virgen de Candelaria en Tenerife o el día de Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria.

Estos son los días festivos en cada isla / Consejería de Turismo y Empleo

¿Qué pasa cuando un festivo cae en sábado o domingo?

Una de las mayores confusiones surge cuando un festivo coincide con el fin de semana. La ley es clara: no existe un derecho automático a recuperar un festivo que cae en domingo, salvo que la administración competente decida trasladarlo.

Cuando un festivo nacional cae en domingo, el Estado permite que las comunidades autónomas lo trasladen al lunes siguiente o lo sustituyan por otro día festivo de carácter autonómico. Por eso, el disfrute efectivo de ese descanso puede variar según el territorio. Este año pasa eso, ya que el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae en domingo y se traslada al lunes 2.

Si el festivo cae en sábado, la situación es distinta. En este caso, no existe obligación legal de moverlo, y muchos trabajadores con jornada de lunes a viernes no lo disfrutaban, salvo que la comunidad autónoma decida sustituirlo por otro festivo o que el convenio colectivo establezca una compensación específica.

Así cambian los días festivos gracias al Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha sido contundente al respecto y ya ha dictado sentencias que confirman que los festivos que coinciden en sábado deben compensarse. Uno de los fallos más recientes del alto tribunal respalda que las empresas concedan un día libre adicional para compensar ese festivo que, al caer en sábado, no puede disfrutarse. La decisión se basa en que estos días son derechos laborales reconocidos y que, de no compensarse, quedarían vacíos de contenido para una parte de los trabajadores.

El fallo evita que exista agravio comparativo, ya que todos los trabajadores tienen derecho a los mismos días de descanso. De no ser así, se les debe compensar de alguna manera.

Estos son los nuevos beneficios de los trabajadores / EUROPA PRESS - Archivo

Esta decisión se basa en el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983, que regula los descansos semanales y días festivos. En este caso, si no se pudiera aprovechar el día libre, "la empresa vendrá obligada a abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75% como mínimo, salvo descanso compensatorio".

A esto se suma que algunos convenios reconocen días de libre disposición, compensaciones cuando los festivos caen en sábado o incluso descansos alternativos para quienes trabajan habitualmente en fines de semana.

Por eso, los expertos laborales recuerdan que, además de consultar el calendario oficial, es importante conocer tus derechos, porque puede ser que estés perdiendo días libres sin saberlo.