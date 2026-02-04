El BOE lo hace oficial: así quedan las pensiones máximas y mínimas de los pensionistas canarios

Las pensiones de la Seguridad Social sí se revalorizarán en 2026. Tras el rechazo inicial del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus, el Gobierno optó por desvincular la subida de las pensiones del resto de medidas para garantizar su aprobación. Finalmente, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer al Real Decreto-ley, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que confirma el incremento de las pensiones y fija las nuevas cuantías que percibirán los beneficiarios.

Los jubilados y pensionistas de Canarias verán reflejada esta revalorización en el próximo ingreso del mes de febrero.

Al igual que ocurrió en enero, la Seguridad Social aplicará la subida del 2,7% ligada al IPC de 2025 en las pensiones contributivas, junto con el incremento extraordinario aprobado por el Gobierno, que oscila entre el 7% y el 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

Así quedan las pensiones de la Seguridad Social en 2026

El Gobierno ha diferenciado la subida de las pensiones en dos grandes grupos. Por un lado, las pensiones contributivas, que se revalorizan de forma automática conforme al IPC interanual fijado por el INE en diciembre de 2025. Este incremento responde a la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2023, cuando José Luis Escrivá ocupaba el cargo de ministro de la Seguridad Social.

Estas son las pensiones contributivas que se benefician de la subida general del 2,7% este año:

Pensión de jubilación: Incluye todas sus modalidades: jubilación ordinaria, jubilación anticipada (tanto voluntaria como forzosa), jubilación parcial y jubilación flexible. La subida se aplica siempre que el importe mensual supere la pensión mínima correspondiente a la situación personal y familiar del beneficiario.

Incluye todas sus modalidades: jubilación ordinaria, jubilación anticipada (tanto voluntaria como forzosa), jubilación parcial y jubilación flexible. La subida se aplica siempre que el importe mensual supere la pensión mínima correspondiente a la situación personal y familiar del beneficiario. Pensión por incapacidad permanente: Se revalorizan las pensiones de incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta y gran invalidez . En los casos en los que existe una renta vitalicia derivada de una incapacidad permanente parcial —supuestos antiguos o específicos—, también se aplica el 2,7% si supera el mínimo legal.

Se revalorizan las pensiones de incapacidad permanente en sus grados de . En los casos en los que existe una renta vitalicia derivada de una incapacidad permanente parcial —supuestos antiguos o específicos—, también se aplica el 2,7% si supera el mínimo legal. Pensión de viudedad: Las pensiones de viudedad cuya cuantía es superior a la mínima garantizada reciben igualmente la subida del 2,7%. Esto afecta especialmente a quienes perciben pensiones más elevadas como consecuencia de largas carreras de cotización del cónyuge fallecido.

Las pensiones de viudedad cuya cuantía es superior a la mínima garantizada reciben igualmente la subida del 2,7%. Esto afecta especialmente a quienes perciben pensiones más elevadas como consecuencia de largas carreras de cotización del cónyuge fallecido. Pensión de orfandad: Cuando la pensión de orfandad calculada en función de la base reguladora del causante supera el mínimo fijado para huérfanos, se aplica la revalorización general ligada al IPC.

Cuando la pensión de orfandad calculada en función de la base reguladora del causante supera el mínimo fijado para huérfanos, se aplica la revalorización general ligada al IPC. Pensiones en favor de familiares: Incluyen prestaciones destinadas a nietos, hermanos u otros familiares que dependían económicamente del fallecido. Si la cuantía supera el umbral mínimo, la Seguridad Social aplica también el incremento del 2,7%.

Incluyen prestaciones destinadas a nietos, hermanos u otros familiares que dependían económicamente del fallecido. Si la cuantía supera el umbral mínimo, la Seguridad Social aplica también el incremento del 2,7%. Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): Aunque se trata de pensiones residuales del antiguo sistema, su cuantía suele revalorizarse conforme al IPC. En 2026, salvo que el decreto establezca una cuantía fija distinta, estas pensiones también reciben una subida equivalente al 2,7%.

Las pensiones contributivas que no alcanzan el mínimo legal no se rigen por este porcentaje general. En su caso, la subida se articula a través de incrementos específicos y complementos a mínimos, que pueden ser superiores al 2,7%, especialmente en hogares con menos recursos o con cónyuge a cargo.

Pensiones no contributivas: la mayor subida del sistema

Las pensiones no contributivas (PNC) de jubilación e invalidez son las grandes beneficiadas de la reforma. Están dirigidas a personas que no pudieron cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral y, por tanto, dependen casi en exclusiva del sistema público.

En 2026, estas prestaciones reciben una subida aproximada del 11,4%, muy por encima del IPC. Tras la revalorización, las cuantías quedan así:

Nueva cuantía mensual: 628,80 euros en 14 pagas.

628,80 euros en 14 pagas. Importe anual: 8.803,20 euros.

Este incremento busca reducir de forma directa los niveles de pobreza entre los jubilados más vulnerables, un colectivo especialmente numeroso en comunidades como Canarias.

El Ingreso Mínimo Vital también sube un 11,4%

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revaloriza en la misma proporción que las pensiones no contributivas, consolidándose como una de las principales herramientas contra la exclusión social.

La subida del 11,4% eleva la cuantía base para un adulto solo hasta los 733,60 euros mensuales, en 12 pagas, una cuantía que aumenta según el estado del solicitante:

1 adulto (base): 733,60 € mensuales / 8.803,20 € anuales 1 adulto + 1 menor: 953,68 € mensuales / 11.444,16 € anuales 1 adulto + 2 menores: 1.173,76 € mensuales / 14.085,12 € anuales 1 adulto + 3 o más menores: 1.393,84 € mensuales / 16.726,08 € anuales 2 adultos: 953,68 € mensuales / 11.444,16 € anuales 2 adultos + 1 menor: 1.173,76 € mensuales / 14.085,12 € anuales 2 adultos + 2 menores: 1.393,84 € mensuales / 16.726,08 € anuales 2 adultos + 3 o más menores: 1.613,92 € mensuales / 19.367,04 € anuales 3 adultos: 1.173,76 € mensuales / 14.085,12 € anuales 3 adultos + 1 menor: 1.393,84 € mensuales / 16.726,08 € anuales 3 adultos + 2 o más menores: 1.613,92 € mensuales / 19.367,04 € anuales 4 adultos: 1.393,84 € mensuales / 16.726,08 € anuales 4 adultos + 1 menor: 1.613,92 € mensuales / 19.367,04 € anuales

En el caso de los hogares con más miembros, la cantidad aumenta en función de la unidad de convivencia. Además, el decreto mantiene los complementos de ayuda a la infancia, que siguen siendo compatibles con el IMV.

Las pensiones mínimas contributivas tienen dos maneras de incrementar

Las pensiones mínimas contributivas también reciben incrementos superiores al 2,7%, aunque con diferencias según la situación familiar del pensionista. Las pensiones mínimas con cargas familiares, que incluyen la jubilación con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con responsabilidades familiares suben un 11,4% dejando estas cuantías:

Jubilación con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros al mes.

1.256,60 euros al mes. Viudedad con cargas familiares: 1.256,60 euros al mes.

Por otro lado, las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo, destinadas a pensionistas unipersonales, la revalorización es algo menor, pero aun así muy superior al IPC general. La subida se sitúa en torno al 7% (entre el 6,9% y el 7%).

Jubilación mínima (65 años, unipersonal): 936,20 euros al mes.

936,20 euros al mes. Viudedad mínima (mayores de 65 años): 936,20 euros al mes.

Este doble ritmo responde a la intención de priorizar a los hogares con mayores cargas económicas, sin dejar de reforzar el poder adquisitivo del resto de pensionistas con prestaciones mínimas.

La pensión máxima también sube

La revalorización de 2026 introduce una novedad relevante para las pensiones más altas. La pensión máxima no se limita al IPC, sino que incorpora un pequeño incremento adicional derivado de la reforma del sistema.

Este año, la subida es del 2,7% del IPC + 0,115% adicional, lo que supone un aumento total del 2,815%. Con esta fórmula, las cuantías quedan fijadas en:

Nuevo tope mensual: 3.359,60 euros.

3.359,60 euros. Nuevo tope anual: 47.034,40 euros.

Este mecanismo busca reforzar los ingresos del sistema a largo plazo y acompasar el crecimiento de las pensiones máximas a las nuevas reglas de cotización.

La revalorización aprobada en febrero de 2026 tendrá un impacto directo en miles de pensionistas canarios, especialmente entre quienes cobran pensiones mínimas, no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital. Para muchos hogares, estas subidas suponen entre 60 y más de 120 euros adicionales al mes, un claro empuje en sus cuentas para afrontar la subida de la cesta de la compra.