Solo cuatro países en Europa lo logran: España, entre los pocos donde la pensión cubre los gastos

¿Es suficiente la pensión para vivir en España? El debate sobre las pensiones vuelve a intensificarse en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento del coste de la vida y la incertidumbre política sobre la revalorización de las prestaciones. A pesar de ello, los datos ofrecen una fotografía que sitúa a España en una posición singular dentro de Europa.

Según un análisis elaborado por DataPulse Research, la pensión pública media en España supera en un 3% el gasto anual estimado de los mayores de 65 años, convirtiendo al país en una de las pocas excepciones del continente. En concreto, la pensión media antes de impuestos asciende a 19.844 euros anuales, frente a un gasto medio de 19.349 euros por jubilado.

Este ligero superávit sitúa a España junto a Rumanía (+21%), República Checa (+18%) y Polonia (+4%) como los únicos países europeos donde los ingresos por pensión pública cubren, en términos agregados, el coste de la jubilación. En el conjunto de Europa, la situación es muy distinta: la pensión pública media se reduce a 17.321 euros, y en la mayoría de países no alcanza para cubrir los gastos básicos tras el retiro.

La percepción social, sin embargo, no acompaña a estos datos. Una encuesta reciente de Unespa revela que solo el 13% de los ciudadanos confía en que la pensión pública será suficiente para mantener su nivel de vida tras la jubilación y el 53% cree que necesitará ahorro complementario, aunque este porcentaje es inferior al europeo (58%). La confianza en mantener un nivel de vida confortable tras la jubilación se sitúa en 2,8 puntos sobre 5, en línea con la media europea.

La vivienda en propiedad, clave para que la pensión alcance

El estudio de DataPulse Research pone también el foco en la estructura del gasto de los pensionistas españoles. La vivienda, el agua, la electricidad y el gas concentran el 38% del presupuesto anual, seguidos por los alimentos (18%), el transporte (8%) y el ocio (5%). En este contexto, la elevada tasa de propiedad de vivienda —el 80% de los jubilados es propietario— actúa como un amortiguador frente a la subida de los alquileres, aunque deja a dos de cada diez pensionistas especialmente expuestos al encarecimiento del mercado inmobiliario.

Pese a la aparente suficiencia media de la pensión, el informe advierte de bolsas de vulnerabilidad. El riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años en España se sitúa ligeramente por encima de la media europea, afectando sobre todo a mujeres jubiladas, hogares con menores ingresos y personas sin vivienda en propiedad. La cobertura del sistema, aunque suficiente en términos agregados, no garantiza una jubilación sin dificultades para todos los perfiles.

La comparación europea refuerza esta advertencia. En Alemania y Francia, con pensiones medias cercanas a los 19.000 euros anuales, el gasto de los jubilados supera los 24.000 y 26.000 euros, respectivamente. El déficit es aún más acusado en países como Croacia, donde la pensión cubre apenas el 60% del gasto, o en Eslovenia y Hungría, con desfases cercanos al 40%.

En total, 24 de los 30 países europeos analizados presentan una brecha negativa entre pensión pública y coste de vida. En un continente donde cerca del 20% de la población supera los 65 años, según datos de Eurostat recogidos por DataPulse Research, la suficiencia de las pensiones se consolida como uno de los grandes desafíos económicos y sociales de la próxima década.