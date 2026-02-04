¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 0,895€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,895€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,895€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,895€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 4 de febrero, con Gasolina 98, la estación MOEVE HOYA PARRADO de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,159€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,166€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, miércoles 4 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación de servicio PCAN ARRIETA a 1,009€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el litro está a 1,069€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,219€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,059€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 4 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, en la estación de servicio DISA EL MATORRAL a 1,075€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,105€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio DISA EL MATORRAL de Antigua en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 tiene un precio de 1,045€ el litro.

La estación de DISA EL MATORRAL en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,255€ el litro. Otra opción está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la estación CEPSA GRAN TARAJAL a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/02/2026 8:01:13]