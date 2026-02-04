La Seguridad Social lo confirma: en el mes de febrero, los trabajadores canarios cobrarán menos en su nómina

Los trabajadores canarios notarán una bajada en su nómina a partir del mes de febrero en comparación con la de 2025. Así lo ha advertido el abogado laboralista Andrés Millán en uno de sus últimos vídeos, donde explica que en 2026 aumentará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un ajuste que impone la Seguridad Social. Esto tendrá un impacto directo en el salario de los empleados y reducirá el importe final que perciben cada mes.

El MEI es una cotización adicional a la Seguridad Social que sigue aumentando de forma progresiva y que este año vuelve a restar dinero al salario neto. Esta retención está aprobada y afecta a las nóminas de los trabajadores desde 2023, pero a menudo suele pasar desapercibido porque pocas personas sebe que es.

Así ha subido el MEI en 2026

El MEI repercute en la base de cotización de los trabajadores un 0,9%, frente al 0,8% del año pasado, lo que explica por qué muchos trabajadores han cobrado menos pese a mantener el mismo sueldo bruto.

Según la Seguridad Social, el MEI es una cotización creada para reforzar la hucha de las pensiones y garantizar el pago de las jubilaciones futuras. Su objetivo es hacer frente al fuerte aumento del gasto que provocará la jubilación de la generación del baby boom entre 2030 y 2050.

El MEI no genera ningún derecho individual para el trabajador, no mejora la pensión futura y tampoco incrementa la base reguladora ni da acceso a prestaciones. El dinero recaudado se guarda en el Fondo de Reserva para financiar las pensiones de las próximas décadas.

Según Millán este es un "impuesto a las cotizaciones" porque no existe una contrapartida directa para quien lo paga.

Así se paga el MEI en 2026

En 2026, el MEI supone un 0,90% de la base de cotización, repartido entre empresa y trabajador:

La empresa asume el 0,75%

El trabajador paga el 0,15% restante

Aunque la parte del empleado parece pequeña, el impacto acumulado es fuerte. Según los cálculos de Millán, en un sueldo medio de 28.000 euros anuales, el coste total del MEI ronda los 250 euros al año, mientras que en el salario mínimo el efecto se sitúa en torno a 150 euros anuales.

Así aumenta el MEI en España / La Provincia / Seguridad Social

Además, el porcentaje seguirá subiendo. La ley establece un aumento progresivo hasta alcanzar el 1,2% en 2030, porcentaje que se mantendrá hasta 2050. Esto significa que el descuento en nómina continuará creciendo año tras año.

Según Andrés Millán, estas retenciones provocan que "el trabajo esté cada vez más desincentivado frente a otras formas de obtener ingresos".

El MEI no actúa solo, porque su efecto se suma a otros factores que reducen el salario real, como la no deflactación del IRPF o la falta de actualización de los mínimos personales y familiares. El resultado es que muchos trabajadores pierden poder adquisitivo incluso en contextos de subidas salariales.