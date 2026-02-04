Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano

En sustitución de Marisa Poncela y Carlos Palacio Oriol, que presentaron su dimisión

Tren IC L deTalgo en Alemania.

Tren IC L deTalgo en Alemania. / EP

EP

BILBAO

Talgo ha celebrado este miércoles una reunión del consejo de administración en la que ha acordado el nombramiento de dos nuevos consejeros por cooptación, Lorea Aristizabal y Tomás Olano, en sustitución de Marisa Poncela y Carlos Palacio Oriol, que presentaron este martes su dimisión.

Con estos nombramientos, el nuevo consejo de Talgo ha quedado definitivamente formado por ocho consejeros: José Antonio Jainaga, presidente; Maite Echarri, Juan Antonio Sánchez Corchero, Antonio Oporto, Arantza Estefanía, Ricardo Chocarro, Lorea Aristizabal y Tomás Olano.

Según ha informado Talgo, Carlos Palacio seguirá vinculado a la compañía como presidente de la Fundación Talgo, desde donde seguirá apoyando a la compañía e impulsando sus valores.

Lorea Aristizabal es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión, ha desarrollado su carrera en el área financiera, de auditoría y tiene una amplia experiencia en reporting y consolidación.

En 2003 entró en el departamento financiero de CIE Automotive y es actualmente directora de desarrollo corporativo de esta compañía, asumiendo las áreas de fusiones y adquisiciones, así como la relación con inversores y mercados. Además, es miembro de la Junta Directiva de Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción).

Por su parte, Tomás Olano es licenciado en Derecho y MBA, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión empresarial y transformación de grandes y pequeñas empresas. Con una amplia trayectoria en el sector de la logística y el comercio internacional, ha sido consejero delegado de Bergé, y con anterioridad tuvo su propia empresa de logística.

Actualmente es consejero de Bergé Infraestructuras y Servicios Logísticos, Bergé Marítima Bilbao, Vortexia, Punta Sollana y Mediasal. Además, es miembro de Pleno de la Cámara de Bilbao, de la Asamblea de Cebek y del Patronato del Museo de Bellas Artes. Ambos nombramientos deberán ser ratificados en la próxima junta de accionistas.

