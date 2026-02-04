Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE

Vueling recupera la ruta Madrid-Barcelona hasta el 22 de febrero por la crisis ferroviaria

Los vuelos saldrán desde Barcelona a las 7:30 y 19:25 horas, y desde Madrid a las 9:25 y 21:20 horas, garantizando opciones de viaje para los ciudadanos durante febrero

Un avión de Vueling en Barcelona antes de despegar al aeropuerto de Vigo en una imagen de archivo

Un avión de Vueling en Barcelona antes de despegar al aeropuerto de Vigo en una imagen de archivo / V. Currás

Miriam Anguita

Madrid

La aerolínea Vueling ha anunciado que recuperará de forma temporal la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero para dar respuesta a los problemas de movilidad derivados de la actual crisis ferroviaria en España. La medida busca facilitar los desplazamientos entre dos de los principales núcleos económicos y sociales del país y reforzar las opciones de viaje disponibles para los usuarios.

Cuatro vuelos diarios y tarifa máxima de 99 euros

Durante los días laborables, la ruta contará con cuatro vuelos diarios (dos por sentido). Desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, los aviones despegarán a las 7:30 y 19:25 horas, mientras que desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas los vuelos saldrán a las 9:25 y 21:20 horas.

Los fines de semana habrá dos trayectos diarios: el sábado, con salida de Barcelona a las 7:30 horas y regreso desde Madrid a las 9:30 horas; y el domingo, con salida de Barcelona a las 19:25 horas y desde Madrid a las 21:30 horas. La tarifa básica de estos vuelos estará limitada a 99 euros, ofreciendo una alternativa económica y rápida frente a los retrasos y cancelaciones del tren.

Alternativa ante la huelga y problemas en la alta velocidad

Vueling suspendió esta ruta en marzo de 2025 debido a la competencia con el AVE, pero la combinación de trabajos de mantenimiento en las vías de alta velocidad y las huelgas ferroviarias programadas para los días 9, 10 y 11 de febrero ha motivado su reapertura temporal.

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, explicó que la aerolínea ha trabajado para ofrecer "una alternativa adicional que cubra la necesidad existente durante febrero y complemente la oferta de conexiones actuales del grupo IAG entre ambas ciudades".

TEMAS

