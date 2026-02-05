Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual.

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves unos beneficios netos de 77.670 millones de dólares en 2025, un 31 % más en términos interanuales, pero decepcionó a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para 2026.

La firma liderada por Andy Jassy registró unas ventas netas acumuladas de 716.924 millones de dólares, un 12 % superiores a las de 2024, con un crecimiento destacado en su negocio de la nube inteligente, Amazon Web Services (AWS).