Resultados empresariales
Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual
La firma liderada por Andy Jassy registró unas ventas netas acumuladas de 716.924 millones de dólares, un 12 % superiores a las de 2024
EFE
Nueva York
El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves unos beneficios netos de 77.670 millones de dólares en 2025, un 31 % más en términos interanuales, pero decepcionó a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para 2026.
La firma liderada por Andy Jassy registró unas ventas netas acumuladas de 716.924 millones de dólares, un 12 % superiores a las de 2024, con un crecimiento destacado en su negocio de la nube inteligente, Amazon Web Services (AWS).
