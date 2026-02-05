Armas Trasmediterránea transportó más de cuatro millones de metros lineales de carga en 2025

El Grupo Armas Trasmediterránea transportó más de cuatro millones de metros lineales de carga durante el año pasado en sus rutas entre las islas y con la península, consolidando el liderazgo de la compañía en las conexiones marítimas con Canarias.

La compañía opera con una infraestructura logística propia que incluye terminales especializadas, atraques preferentes y exclusivos, así como más de 700 elementos de carga, apoyada en una flota de buques especializados para el transporte de mercancías, con capacidad tanto para carga rodada como para su combinación con pasaje. Todo ello permite ofrecer un servicio flexible y adaptado a las necesidades de cada cliente y a las características de cualquier tipo de producto o mercancía.

Armas Trasmediterránea trabaja de forma transversal con los principales sectores productivos y económicos del archipiélago, dando soporte al transporte de mercancía vinculada a diferentes ámbitos como la agricultura y el sector primario, la industria, la distribución y gran consumo, la construcción, la energía, la automoción, la logística y paquetería, así como al transporte de maquinaria pesada y mercancías peligrosas. En este contexto, la naviera se posiciona además como el principal operador marítimo de mercancías de las islas, así como de península al archipiélago, siendo el operador principal del plátano de Canarias, un producto estratégico para la economía insular y su conexión con los mercados peninsulares.

El director comercial corporativo de Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, afirma que “estos datos reafirman el compromiso de la naviera con el archipiélago a través de la apuesta por la mejora del servicio de abastecimiento de todas las islas, al mismo tiempo que se pone el acento en garantizar que los recursos lleguen a todos los puntos de la geografía insular”.

Insiste en que “un año más, el grupo ha dejado patente su compromiso por reducir los tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia operativa, y ese compromiso ha sido reconocido por nuestros clientes, reafirmando su confianza en nosotros y haciéndonos, año tras año, líderes indiscutibles del mercado de carga, motivándonos a mejorar”. En este sentido, destaca las actuaciones llevadas a cabo para la modernización de la terminal de La Esfinge, en las Palmas de Gran Canaria, en la que se unifican las operaciones de carga y pasaje.

Con todo ello, añade, “se consigue garantizar la conexión con las islas a través de un servicio más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades del sector, lo que permite garantizar la conectividad, además de contribuir al desarrollo de la economía del archipiélago”.

El transporte de carga se perfila como uno de los pilares estratégicos del Grupo Armas Trasmediterránea, lo que le permite ofrecer soluciones integrales capaces de optimizar la cadena de suministro de todos sus clientes, conectando oportunidades y destinos.