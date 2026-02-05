El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo hace oficial: esta es la nueva tasa de 140€ que tendrás que pagar por tener una casa en 2026

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado que todas las personas que residan en la ciudad estarán afectadas por la nueva tasa de residuos. Desde el 1 de enero de 2026 ha entrado en vigor la nueva tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos (TRSU), que establece la conocida como 'tasa de basuras'. Este nuevo tributo se aplicará tanto a hogares como a negocios, aunque con importes y criterios distintos en función del tipo de inmueble y de la actividad.

¿Por qué se ha creado la nueva tasa de basuras?

El Gobierno, a instancias de una directiva europea, obliga a los ayuntamientos a que la tasa de residuos cubra el 100% del coste del servicio, incluyendo la recogida y el tratamiento de la basura, con el objetivo de evitar déficits en la gestión municipal. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asumía parte de ese gasto con otros ingresos, como el IBI, pero tras 30 años sin una tasa específica, la ciudad aplica por primera vez lo que popularmente se conoce como el "basurazo". Pese a las malas noticias, el nuevo tributo contempla bonificaciones y reducciones para determinados hogares, en función de su situación económica y social.

La nueva TSRU es un cambio estructural que afecta tanto a hogares como a negocios y que ha generado un intenso debate social por su impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Según muchos expertos, esta decisión de la Unión Europea, que repercute en los ciudadanos de la capital grancanaria, se basa en el principio de que "quien contamina, paga".

Esto significa que el Ayuntamiento ya no puede cubrir este gasto con ingresos generales, sino que debe repercutirlo directamente a los usuarios del servicio, tanto particulares como actividades económicas, para que así no haya una deuda extrema. Esta normativa está recogida en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Residuos.

¿Cuánto se paga por vivienda en 2026?

Para las viviendas particulares, el impacto es más significativo, ya que se pasa de no pagar nada a un recibo anual que puede alcanzar los 149,33 euros. La tasa se divide en dos partes:

Cuota básica fija: 108,45 euros al año.

108,45 euros al año. Cuota por generación de residuos (variable): 40,88 euros anuales.

Este segundo punto depende del volumen de residuos generados, aunque en una primera fase se calcula de forma estimada hasta que se complete el despliegue de contenedores inteligentes en toda la ciudad.

Los locales y negocios pagan de otra manera

Los comercios y actividades económicas ya pagaban una tasa, pero con la nueva ordenanza los importes se han actualizado para reflejar el coste real del servicio. Las cuantías varían según actividad y superficie:

Oficinas y despachos profesionales: desde 12,02 euros anuales.

desde 12,02 euros anuales. Restauración: entre 180 y 270 euros, según categoría.

entre 180 y 270 euros, según categoría. Comercio general: entre 180 y 300 euros, dependiendo de los metros cuadrados.

entre 180 y 300 euros, dependiendo de los metros cuadrados. Alojamientos turísticos: alrededor de 12,23 euros por plaza alojativa.

En muchos casos, el recibo se incrementa de forma notable respecto a ejercicios anteriores.

Así se paga la tasa

El Ayuntamiento ha habilitado el sistema LPA-Pago Fácil, que permite varias opciones:

Pago único anticipado , con bonificación por pronto pago.

, con bonificación por pronto pago. Pago fraccionado en 3, 6 o hasta 10 meses sin intereses.

en 3, 6 o hasta 10 meses sin intereses. Domiciliación bancaria, que además da derecho a descuento.

Las fechas clave del calendario fiscal se comunican cada año, pero el periodo voluntario se concentra en la primera mitad del ejercicio.

Además, algunos propietarios se pueden beneficiar de una exención de la tasa. Según contempla la ley, no pagarán el 'basurazo' estos inmuebles:

Solares sin edificar: Si tienes un terreno donde no hay ninguna construcción, no pagas tasa de basura.

Si tienes un terreno donde no hay ninguna construcción, no pagas tasa de basura. Inmuebles en estado ruinoso: Edificaciones que tengan una declaración oficial de ruina y que, por tanto, no puedan ser habitadas ni utilizadas para actividades comerciales.

Edificaciones que tengan una declaración oficial de ruina y que, por tanto, no puedan ser habitadas ni utilizadas para actividades comerciales. Locales sin actividad: Si tienes un local pero está cerrado, vacío y no tiene suministros activos (luz/agua), puedes solicitar la exención demostrando que no se genera ningún residuo en él.

Si tienes un local pero está cerrado, vacío y no tiene suministros activos (luz/agua), puedes solicitar la exención demostrando que no se genera ningún residuo en él. Garajes y trasteros: estas construcciones no tienen que pagar ya que no generan basura debido a su condición de almacenaje y que no constituyen una vivienda en sí.

estas construcciones no tienen que pagar ya que no generan basura debido a su condición de almacenaje y que no constituyen una vivienda en sí. Entidades Públicas: Los edificios destinados directamente a la defensa nacional, seguridad ciudadana o servicios educativos y sanitarios públicos.

La tasa de basuras tiene bonificaciones si cumples estos requisitos

La ordenanza incluye descuentos importantes para reducir el impacto del recibo:

Domiciliación bancaria: 5% de descuento sobre el total.

5% de descuento sobre el total. Uso del contenedor marrón (orgánico): reducción de entre el 2,5% y el 5% sobre la cuota variable.

reducción de entre el 2,5% y el 5% sobre la cuota variable. Familias numerosas: 50% de descuento para categoría general y 75% para categoría especial.

50% de descuento para categoría general y 75% para categoría especial. Bajos ingresos o exclusión social: exención de entre el 50 y el100% para unidades familiares por debajo del SMI, según el número de personas de las que dependa el contribuyente.

exención de entre el 50 y el100% para unidades familiares por debajo del SMI, según el número de personas de las que dependa el contribuyente. Compostaje doméstico: bonificación adicional en viviendas unifamiliares certificadas.

Sin embargo, muchos vecinos y asociaciones denuncian que el contenedor marrón solo está disponible en entre el 16% y el 20% de los barrios, lo que limita el acceso real a las bonificaciones por reciclaje.

Un hogar que domicilie el recibo y recicle materia orgánica puede rebajar la tasa anual desde los 149,33 euros hasta unos 139,83 euros, lo que equivale a 11,60 euros al mes. Para quienes cumplan los requisitos sociales, el coste puede reducirse mucho más o incluso desaparecer. Las bonificaciones no siempre se aplican de forma automática, por lo que deben solicitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o en las oficinas municipales.

Con la nueva tasa ya en vigor, Las Palmas de Gran Canaria entra en una nueva etapa en la gestión de residuos, marcada por el pago directo y el incentivo al reciclaje para que los ciudadanos paguen menos este 2026.