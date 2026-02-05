El BBVA logra su cuarto récord anual de beneficio consecutivo con 10.511 millones

El BBVA cerró con un nuevo récord de beneficio el ejercicio en que vio frustrarse su oferta de compra (opa) del Sabadell. El banco de origen vasco ganó 10.511 millones de euros en 2025, el 4,5% más que en el ejercicio anterior y el mayor beneficio de su historia por cuarto año consecutivo. Como anunció tras conocerse el desenlace de la operación de adquisición de su rival, la entidad también ha confirmado este jueves su intención de acelerar la remuneración prevista a sus accionistas. Así, pagará un dividendo complementario de 0,6 euros por acción en abril.

La mejora del resultado se basó en primer lugar en el incremento del crédito (11,6%), que permitió que los ingresos por la diferencia de intereses entre los préstamos y los depósitos aumentasen (4%) a pesar de la bajada de los tipos de interés de referencia. También contribuyó el aumento de los ingresos por comisiones (2,8%). Los gastos (1%) y las provisiones (5,7%) crecieron menos, lo que llevó a que la subida final del resultado fuese del 4,5%, que hubiera sido del 19,2% de no ser por la evolución negativa del tipo de cambio de algunas de las divisas en que opera respecto al euro. Fruto de ello, la rentabilidad sobre el capital alcanzó el 19,3% y el banco ha anunciado que espera que se incremente este año "hasta niveles en torno al 20%".

Por mercados, México sigue siendo el principal contribuidor al beneficio del grupo (5.264 millones, -3,4%), por delante de España (4.175 millones, 11,3%). A más distancia se sitúan Turquía (805 millones, 31,8%), Perú (295 millones, 29,9%), Colombia (143 millones, 58,5%) y Argentina (133 millones, -27,1%). El resto de negocios en Latinoamérica (Chile, Venezuela y Uruguay) aportó 155 millones (14,5% más), mientras que el resto de negocios (banca mayorista en Estados Unidos, Europa y Asia y los bancos digitales en Italia y Alemania) ganaron 627 millones, 22,9% más.

Remuneración al accionista

El banco anunció el pasado julio que prevé ganar 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028 y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones se iban a distribuir "a corto plazo". Más de 6.000 millones corresponderán a la retribución ordinaria a cargo de los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad.

En cuanto a la retribución ordinaria, ya pagó 1.844 millones mediante el dividendo adelantado récord de 0,32 euros por acción antes de impuestos que abonó el 7 de noviembre. Ahora ha anunciado que el dividendo complementario que pagará en abril será de 0,6 euros (3.405 millones de desembolso), con lo que el total del año será de un récord de 0,92 euros, un 31% más que en 2024. A ello se suma la recompra de acciones por valor de 993 millones que anunció con cargo a los resultados de 2024 y que culminó en diciembre.

Noticias relacionadas

En cuanto a la remuneración extraordinaria, a mediados de diciembre anunció un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia. El banco, así, El BBVA tiene un objetivo autoimpuesto de capital de entre el 11,5% y el 12%, muy superior al mínimo que le exigen los supervisores, y cerró el año pasado con un capital del 12,7%, lo cual implica un exceso sobre el objetivo del 12% de 2.777 millones de euros, cifra en línea con los 2.800 millones que le falta por repartir al banco para alcanzar los 13.000 millones prometidos a corto plazo.