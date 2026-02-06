Los anuncios de viviendas vacacionales llevan los días contados: Canarias suma más de 13 700 alojamientos señalados como ilegales

En España se ha desencadenado una de las mayores ofensivas legales contra los anuncios de viviendas vacacionales disponibles en portales turísticos digitales, que hasta ahora habían operado con mucha libertad en la red. La medida central —impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU)— exige a las principales plataformas retirar de inmediato los anuncios de alojamientos que no cumplen con los requisitos legales establecidos en el nuevo Registro Único de Alojamiento Temporal y Turístico.

En las Islas Canarias, uno de los territorios más afectados por la presión del turismo sobre el mercado de la vivienda, el Ministerio ha notificado la existencia de 13 726 viviendas turísticas consideradas ilegales, que deben ser retiradas de las plataformas digitales.

Este nuevo giro regulatorio se produce en un contexto marcado por décadas de crecimiento del alquiler vacacional en España y Europa, en el que muchos propietarios han convertido sus viviendas en alojamientos de corta duración para turistas, con consecuencias profundas en la disponibilidad y los precios de la vivienda habitual.

La gran retirada de anuncios: ¿qué está ocurriendo?

La campaña del Gobierno español contra los anuncios de viviendas vacacionales sin regulación se basa en una nueva normativa que exige un número oficial de registro para cualquier alojamiento turístico que se anuncie en portales como Airbnb, Booking o Idealista. Desde el 1 de julio de 2025, todas estas plataformas deben asegurarse de que los anuncios incluyen dicho código, lo que deja fuera de juego a miles de viviendas vacacionales que operan sin licencia.

C. L.

Según datos oficiales publicados recientemente:

El Ministerio ha requerido la retirada de 53 876 anuncios en todo el país por no cumplir los requisitos normativos del registro.

por no cumplir los requisitos normativos del registro. La nueva fase de la operación incluye la orden de retirada de 13 726 viviendas vacacionales en Canarias por su condición de no registradas.

por su condición de no registradas. El nuevo sistema de registro digital ha identificado decenas de miles de anuncios que no cuentan con número de registro válido, incluyendo anuncios con números falsos o inexistentes.

El Registro Único de Alojamiento Temporal y Turístico fue creado para armonizar la regulación estatal con los requisitos autonómicos y municipales, y se convierte en piedra angular de esta ofensiva contra la ilegalidad en el sector.

Una vivienda vacacional en la zona de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Canarias: turismo masivo vs derecho a la vivienda

Las Islas Canarias representan un epicentro de tensión entre la industria turística y la necesidad de vivienda asequible para residentes. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en diciembre de 2025 había 47 717 viviendas vacacionales disponibles en el archipiélago, cifra que aunque refleja un ligero descenso interanual también pone de manifiesto la magnitud del fenómeno.

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura concentran la mayor parte de estas viviendas, con decenas de miles de plazas turísticas que compiten directamente con la demanda residencial tradicional.

Sin embargo, el foco de la actuación del Ministerio no son todas las viviendas vacacionales, sino aquellas que se anuncian sin cumplir los requisitos de registro legal. Esas propiedades, al carecer de número de registro NRUA (Número de Registro de Uso de Alojamiento), están ahora sujetas a ser retiradas de las plataformas digitales donde se ofertan.

¿Por qué esta ofensiva ahora?

El Ejecutivo español justifica su actuación con varios argumentos:

Defensa del derecho a la vivienda : Las viviendas destinadas a uso turístico quitan oferta al mercado de alquiler a largo plazo y presionan los precios en ciudades y zonas turísticas, dificultando el acceso de familias y jóvenes.

: Las viviendas destinadas a uso turístico quitan oferta al mercado de alquiler a largo plazo y presionan los precios en ciudades y zonas turísticas, dificultando el acceso de familias y jóvenes. Transparencia y legalidad : La existencia de anuncios sin un registro oficial fomenta la economía sumergida , el fraude fiscal y la falta de derechos básicos para los consumidores.

: La existencia de anuncios sin un registro oficial fomenta la , el fraude fiscal y la falta de derechos básicos para los consumidores. Armonización con la UE: España ha sido pionera en implantar un registro unificado para los alojamientos turísticos y temporales, en consonancia con las nuevas regulaciones europeas que buscan un mercado más justo y transparente.

Además, la Dirección General de Consumo ha ordenado la retirada de más de 65 000 anuncios “ilegales” en plataformas como Airbnb, y la justicia española ha respaldado estas órdenes ante recursos y apelaciones.

Impactos y reacciones

Mercado turístico y residencial

El efecto más inmediato de la retirada de anuncios es la reducción de la oferta de alojamiento turístico a corto plazo. Aunque muchos propietarios regularizarán su situación para cumplir con la ley, otros pueden decidir abandonar ese mercado, con consecuencias inciertas para sectores dependientes del turismo.

Al mismo tiempo, la medida podría contribuir a aumentar la disponibilidad de viviendas en alquiler a largo plazo, lo que aliviaría parcialmente la presión sobre los mercados urbanos y costeros más tensionados.

Respuestas desde Canarias

En el Archipiélago, la medida ha generado opiniones divididas. Algunos colectivos ven con buenos ojos la retirada de anuncios para defender la vivienda social, mientras que asociaciones del sector del alquiler vacacional argumentan que no todas las viviendas sin registro son necesariamente ilegales o perjudiciales y que la normativa puede no reflejar adecuadamente la realidad regional.

Cola de peticionarios de las ayudas al alquiler del Gobierno regional. / La Provincia

Planteamientos internacionales

España no es un caso aislado: ciudades como Nueva Orleans o regiones europeas han regulado o restringido fuertemente los alquileres de corta duración, aunque los efectos sobre precios y disponibilidad de viviendas son variables y objeto de debate académico. Estudios internacionales muestran que medidas estrictas sobre alquiler vacacional no siempre se traducen automáticamente en una caída de precios residenciales, sino que dependen de factores locales complejos. Por ejemplo, investigaciones de instituciones como el Banco de España o estudios académicos de la European Housing Network exploran estos impactos desde múltiples perspectivas.

¿Qué sigue?

Las plataformas digitales tendrán que adaptar sus sistemas para mostrar únicamente anuncios con número de registro legal válido, y cientos de miles de propiedades en toda España están siendo revisadas bajo estas nuevas reglas.

El objetivo de las autoridades es claro: que los anuncios de viviendas vacacionales sin regulación sean cosa del pasado, integrando el alquiler turístico dentro de un marco legal que protege tanto a residentes como a consumidores.

El impacto de estas medidas continuará desarrollándose a lo largo de 2026 y más allá, mientras España se consolida como uno de los países europeos con regulación más estricta en materia de alquiler turístico, un movimiento que probablemente servirá de referencia para otras naciones que enfrentan desafíos similares.