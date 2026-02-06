El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: en 2026 habrá 36 días libres para todos los trabajadores canarios

Los trabajadores de Canarias podrán disfrutar de hasta 36 días libres en 2026 entre vacaciones y festivos, según establece el Estatuto de los Trabajadores. La normativa laboral recoge que todo el personal por cuenta ajena tiene derecho a periodos de descanso obligatorios, que se distribuyen entre vacaciones anuales retribuidas y días festivos oficiales. En conjunto, la suma de ambos conceptos permite alcanzar hasta 36 jornadas no laborables a lo largo del año.

Así funcionan las vacaciones según el Estatuto de los trabajadores

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, titulado "Vacaciones anuales" dedica tres puntos a detallar cómo es este derecho. En primer lugar, "el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales" Esto significa que tus vacaciones dependen de varios factores, como el convenio laboral o el tipo de empleo, porque no es lo mismo trabajar os fines de semana, que también los sábados y domingos.

Como mínimo, los trabajadores tienen 30 días naturales de vacaciones al año, lo que equivale a 22 o 23 días laborables si no se cuentan fines de semana ni festivos. A esto se pueden sumar más días según convenio o por trabajar en festivos y domingos.

Estos días de vacaciones "se fijarán de común acuerdo entre el empresario y el trabajador" y deberán saberse al menos "dos meses antes del comienzo del disfrute", según pone en el Estatuto de los Trabajadores.

Además, si el periodo coincide con una incapacidad temporal que no esté provocado por un embarazo, parto o lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo, "el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado".

Los festivos son una parte más de los días libres

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, inmediatamente anterior al de las vacaciones, regula los días festivos laborales, que tienen carácter retribuido y no recuperable. Según establece la norma, estos festivos no pueden superar las 14 jornadas al año y se distribuyen de esta manera conforme al calendario laboral de cada territorio:

Festivos nacionales: Son hasta 12 días del calendario laboral. Dentro de ellos se diferencian dos tipos. Festivos nacionales no sustituibles, que son obligatorios en todo el país y no pueden cambiarse por otros. Estos están especificados en el propio Estatuto: Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. Por otro lado, están los festivos nacionales sustituibles, que el Estado permite a las comunidades autónomas " señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias", como por ejemplo, el Jueves Santo o San José, que no se celebran de la misma forma en todo el territorio.

Estos son los días festivos en cada isla / Consejería de Turismo y Empleo

Como principal novedad, los festivos que coinciden en domingo pueden compensarse con un día libre adicional, como ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia reciente. Esta medida busca evitar un agravio comparativo entre los trabajadores, ya que quienes trabajan de lunes a viernes no podían disfrutar efectivamente de esos festivos, a diferencia de quienes acuden en fines de semana. Con esta compensación, se garantiza un trato equitativo en el disfrute de los días festivos.

Más días por otros permisos retribuidos

El Estatuto de los Trabajadores también contempla permisos retribuidos para determinadas situaciones derivadas de causas de fuerza mayor, que permiten al trabajador ausentarse del trabajo sin pérdida de salario cuando concurren circunstancias personales o familiares justificadas. Estas son las que se especifican:

Matrimonio o registro de pareja de hecho : 15 días de permiso.

: 15 días de permiso. Accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario de familiares o convivientes : 5 días de permiso.

: 5 días de permiso. Imposibilidad de acudir al trabajo por causas graves (catástrofes, restricciones de movilidad, fenómenos meteorológicos adversos) : hasta 4 días de permiso, ampliables mientras persista la causa.

: hasta 4 días de permiso, ampliables mientras persista la causa. Fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado : 2 días de permiso (4 días si hay desplazamiento).

: 2 días de permiso (4 días si hay desplazamiento). Traslado de domicilio habitual : 1 día de permiso.

: 1 día de permiso. Fuerza mayor por motivos familiares urgentes : hasta 4 días al año de permiso retribuido (computados por horas).

: hasta 4 días al año de permiso retribuido (computados por horas). Deber inexcusable de carácter público y personal (incluido votar ) : tiempo indispensable de permiso.

: tiempo indispensable de permiso. Funciones sindicales o de representación del personal : tiempo establecido legal o convencionalmente de permiso.

: tiempo establecido legal o convencionalmente de permiso. Exámenes prenatales, preparación al parto, adopción o acogimiento : tiempo indispensable de permiso.

: tiempo indispensable de permiso. Actos preparatorios para la donación de órganos o tejidos : tiempo indispensable de permiso.

: tiempo indispensable de permiso. Cuidado del lactante : 1 hora diaria de permiso hasta los 9 meses (ampliable hasta 12 meses en ciertos casos).

: 1 hora diaria de permiso hasta los 9 meses (ampliable hasta 12 meses en ciertos casos). Nacimiento prematuro u hospitalización del recién nacido : 1 hora diaria de permiso o reducción de jornada de hasta 2 horas.

: 1 hora diaria de permiso o reducción de jornada de hasta 2 horas. Reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares: reducción diaria de entre 1/8 y 1/2 de la jornada (según el caso).

Apunta bien todos días para que este 2026 no trabajes más y aproveches al máximo todos tus días libres, ya sean por festivos o vacaciones.