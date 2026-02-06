¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 6 de febrero, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO de la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con un precio de 1,166€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,905€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,905€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,905€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,905€.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación de MOEVE HOYA PARRADO en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,159€ el litro. Otra opción está en Telde, Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO a 1,166€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 6 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 0,905€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,905€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 0,905€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,219€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,099€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,099€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 6 de febrero, está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,109€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,075€ el litro.

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,279€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,285€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 6 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,095€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, PCAN GIL, en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el litro está a 1,145€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, viernes 6 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,905€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 0,905€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,905€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación MOEVE HOYA PARRADO, en Carretera GC-800 km S/N, donde encontrarás a 1,159€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,166€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,974€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,974€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 6 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/02/2026 8:15:15]