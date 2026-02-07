Marisa Estévez, la ejecutiva que busca cambios directivos sin género ni generación

Marisa Estévez estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, una carrera, al igual que todas las ingenierías y profesiones técnicas, históricamente asociada al género masculino. Con un MBA y formación ejecutiva en España y el extranjero, los primeros pasos laborales los dio en Hewlett-Packard. Después recaló en DHL y, tras cuatro años en esta compañía, dio el salto a la teleco BT, donde acumula más de 27 años de experiencia y hoy ocupa la posición de directora global de Operaciones de Negocio. Considera que tres rasgos fundamentales caracterizan su perfil profesional: «La integridad, porque la autoridad se gana con el ejemplo; los resultados sobre las excusas, porque el éxito no se explica, se demuestra, y una comunicación asertiva y empática, porque es necesario decir las verdades necesarias sin perder la diplomacia».

Para explicar qué le aportó dicha formación técnica, Estévez responde que el propio concepto de ingeniería, que implica «resolver problemas a través de la tecnología», conlleva una de las habilidades clave para liderar, además de la valiosa capacidad de trabajar en equipo. Asimismo, subraya que la ingeniería aporta «una base muy útil, porque hoy todos los sectores tienen un componente tecnológico enorme». «Da igual si estás en telecomunicaciones, sanidad, industria o manufacturing: el bagaje tecnológico te permite entender mejor las necesidades del negocio», añade.

En el sector de las telecomunicaciones, ha vivido cambios de enorme calado: desde el inicio de internet, pasando por la llegada de los teléfonos móviles y del almacenamiento en la nube, y hasta la irrupción de la IA, la ejecutiva afirma que la tecnología «obliga a cambiar modelos de negocio». Con la última revolución de la inteligencia artificial, el foco se sitúa en «cómo sacas valor a los datos, y cómo hacer que la IA trabaje con tus datos y argumentos de negocio». Esa transformación ha llevado a Estévez a «surfear la ola», en sus palabras, y aprender continuamente, habilidad que permite a los líderes evolucionar.

Visibilizar a las mujeres

Además de su labor en BT, preside desde agosto la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON). Su misión es «lograr un cambio cultural con el mejor talento, sin género ni generación, en la alta dirección y los consejos». En el índice S&P500, que aglutina a las mayores empresas de EEUU, solo el 10% de las CEO son mujeres. En España, la situación está un poco mejor: el 19%, y en puestos de dirección, el 38,5%. Uno de los objetivos de la asociación es potenciar mecanismos que coloquen la meritocracia como una prioridad. Entre las iniciativas de EJE&CON, impulsada en colaboración con la Unión Europea, figura #AquíEstánEllas, que consiste en una base de datos de mujeres especialistas en diversos temas para facilitar su acceso a paneles, conferencias o foros, tratando de fomentar su inclusión en esta clase de espacios.

Además, la asociación elaboró en su momento un Código Corporativo de Buenas Prácticas, galardonado en tres ocasiones. Este código, según Estévez, es una guía para «respetar el buen gobierno y tener una empresa que garantice la diversidad», tratando de mejorar la competitividad y de facilitar el acceso de la mujer a puestos directivos. Otras iniciativas, como el Programa Consejeros y el Programa CEO, permite orientar a las personas en puestos directivos para liderar procesos de transformación y compartir experiencias con personas en situaciones similares.

Las carreras técnicas, como la que estudió esta ejecutiva, han sido históricamente un territorio dominado por los hombres. Para permitir que más mujeres se planteen una carrera en dichos ámbitos, y puedan llegar además a puestos directivos, considera que una de las claves es «adaptar los planes de formación desde edades muy tempranas para capacitar a nuestros jóvenes en formación tecnológicas». «Hoy en día ya no es una opción no entender la tecnología. Deberíamos entender lo que es un algoritmo igual que estudiamos idiomas», argumenta. Conceptos como estadística, probabilidad, innovación... todos generan interés en la tecnología y debe ser una prioridad inculcarlos en las nuevas generaciones.

Si entrenas a la IA para engañarte, lo hará

Acerca del uso de la inteligencia artificial, Estévez considera que la clave está en diferenciar la propia tecnología del uso que se hace de ella. Las «líneas rojas», explica, no se dibujan contra la tecnología en sí, sino en la forma de gobernarla: qué datos la alimentan, con qué objetivos se entrena, qué decisiones se le delegan y bajo qué marco ético. Es preciso asegurarse de que los datos no son incorrectos o sesgados, pues entonces la IA decide mal. «Si utilizas la IA con datos sesgados, que pueden no ser correctos, al final tomará decisiones que de alguna manera irán contra la ética, porque tú no has establecido el marco correcto», apostilla.

El trabajo de un ejecutivo, según Estévez, debe seguir cinco mandamientos fundamentales. «El primero es dar ejemplo incesantemente, pues somos un modelo de conducta, y la ética, el compromiso y el profesionalismo debe ser referencia para el equipo», destaca. El segundo es «escuchar y comunicar con transparencia», pues «mantener informado al equipo y escuchar activamente las ideas y preocupaciones es crucial para el éxito». El tercero, pese a la responsabilidad que conlleva la dirección, consiste en delegar, ya que en su opinión «esencial para la eficiencia y el crecimiento del equipo». «Reconocer y potenciar el talento», valorando los logros de todos, y «tomar decisiones con firmeza y valentía» son los dos pilares restantes.