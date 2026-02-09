Ni autónomos ni abogados: estos son los trabajadores canarios que lo tendrán más fácil para conseguir una hipoteca en 2026, según los requisitos de los bancos

Los canarios que estén pensando en pedir una hipoteca este año deben saber qué perfiles laborales valoran mejor los bancos a la hora de conceder financiación. La asesora inmobiliaria Inma Martín ha elaborado una lista con los grupos de trabajadores que tienen más facilidades para acceder a estos préstamos, gracias a su estabilidad y nivel de ingresos.

Si perteneces a alguno de estos perfiles, las opciones de aprobación serán mayores; en caso contrario, será necesario que refuerces otros aspectos del expediente para aumentar las posibilidades de que el banco conceda el préstamo.

Las hipotecas están difíciles de conseguir

La mayoría de los expertos coinciden en que acceder a una hipoteca sigue siendo un gran reto para miles de familias. El pasado 2025 se cerró como uno de los mejores años del mercado hipotecario desde la burbuja inmobiliaria. Esto puede confirmar un cambio en la tendencia, porque los bancos han vuelto a conceder préstamos, pero lo hacen de forma muy selectiva.

"Hoy no basta con ganar bien, hay que demostrar estabilidad y bajo riesgo durante décadas", dicen los economistas. Según los últimos datos del INE, en 2025 se firmaron cerca de 500.000 hipotecas, un 18% más que el año anterior.

Histórico del número de hipotecas que se han firmado en España / La Provincia / INE

Sin embargo, ese crecimiento no ha beneficiado a todos por igual. Las entidades financieras aplican un sistema interno de scoring bancario, que mide el riesgo del cliente a largo plazo y determina quién accede a mejores condiciones y quién se queda fuera.

El gran filtro de los bancos es la estabilidad y el riesgo

Los informes del Banco de España y la experiencia de muchos banqueros confirman que las entidades priorizan perfiles con ingresos estables, previsibles y difíciles de interrumpir. El objetivo es reducir al mínimo el riesgo de impago en hipotecas que duran entre 25 y 30 años.

En ese contexto, Isabel Martín señala que hay cuatro perfiles claramente favorecidos frente al resto.

Funcionarios: es el perfil más deseado por los bancos

Los funcionarios de carrera encabezan el ranking, porque para un banco, su riesgo es prácticamente cero, explica la asesora. La estabilidad laboral absoluta hace que muchas entidades ofrezcan a este colectivo condiciones especiales: financiaciones del 90% e incluso del 100%, tipos de interés más bajos y aprobaciones rápidas. En algunos casos, acceden a contratos con diferenciales muy reducidos sobre el euríbor.

Empleados de banca, médicos, ingenieros o jueces también lo tienen fácil

En segundo lugar están los trabajadores del propio sector financiero. Sus hipotecas suelen formar parte de su retribución en especie, con tipos de interés que no existen en el mercado general. Estas condiciones privilegiadas suelen mantenerse solo mientras conservan el empleo en la entidad.

Número de hipotecas concedidas en Canarias / La Provincia / La Provincia

El tercer grupo lo forman perfiles con alta empleabilidad y salarios elevados, como médicos, ingenieros, pilotos o jueces. Aunque no tengan la estabilidad de un funcionario, los bancos valoran que su tasa de paro es mínima y que, si pierden su empleo, encontrarán otro rápidamente. Además, suelen solicitar hipotecas de mayor importe, lo que resulta más rentable para las entidades.

El perfil estándar para las hipotecas: indefinido y antigüedad

La mayoría de las hipotecas se conceden a trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido y al menos un año de antigüedad. Representan entre el 85% y el 90% de las operaciones, pero con condiciones más ajustadas: financiación máxima del 80% y tipos de interés menos competitivos que los perfiles anteriores.

El contraste es claro, porque los autónomos, trabajadores temporales o con ingresos irregulares se enfrentan a más exigencias, más documentación y, en muchos casos, a la necesidad de avalistas. Aunque ganen más dinero, los bancos penalizan la falta de estabilidad mensual.

El mercado hipotecario está abierto, pero no para todos, porque la clave no es solo cuánto se gana, sino qué probabilidad hay de seguir cobrando dentro de 20 o 30 años.