BBVA propone a Jordi Montalbo como consejero independiente

El consejo de administración de BBVA propondrá a la junta general de accionistas el nombramiento de Jordi Montalbo Todolí, con la condición de consejero independiente. Su formación académica y trayectoria profesional aportarán un profundo conocimiento del sector financiero, así como del ámbito de la gestión de riesgos y de auditoría.

Jordi Montalbo Todolí (España, 1965) ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Deloitte (1990-2022), donde se especializó en la auditoría de los sectores financiero y asegurador. En esta firma, alcanzó máximos niveles de responsabilidad como socio responsable de seguros en España, socio de auditoría y seguros para servicios financieros y colíder de la auditoría en el sector seguros en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, cuenta con una especialización técnica como actuario de seguros por esta misma universidad. Además, ha realizado diversos programas formativos y de desarrollo tanto en España como en el extranjero.

Este nombramiento está sujeto a la verificación por parte del Banco Central Europeo de los requisitos regulatorios de idoneidad para el ejercicio del cargo de consejero. Asimismo, BBVA propondrá la reelección de los consejeros Sonia Dulá, Raúl Galamba, Ana Revenga y Carlos Salazar. Por su parte, Lourdes Máiz dejará el cargo, tras alcanzar el máximo de doce años previsto para ser considerada consejera independiente. BBVA le agradece su valiosa contribución durante su mandato.

Noticias relacionadas

Un buen ejercicio 2025 para el BBVA

En 2025, BBVA obtuvo un resultado de 10.511 millones de euros (el 4,5% más interanual), el mayor de su historia, en gran parte gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes. El Grupo BBVA destacó por su combinación única de crecimiento y rentabilidad, líder en Europa: el crédito aumentó un 16,2% (en euros constantes) y el ROTE (determina la rentabilidad del negocio con relación al patrimonio tangible) alcanzó el 19,3%. Además, mantuvo un sólido ratio de capital e impulsó la creación de valor para sus accionistas, con un crecimiento del valor contable por acción más dividendos del 15,2%. Asimismo, distribuirá 92 céntimos de euros por acción, íntegramente en efectivo, el mayor dividendo de la historia de la entidad. Esto supone un total de 5.249 millones de euros, un dividendo en caja un 31% superior al de 2024. Unidos a los cerca de 4.000 millones de euros del plan de recompra de acciones anunciado en diciembre, suponen más de 9.200 millones de euros.