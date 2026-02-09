El Ibex 35 remonta y vuelve a conquistar los 18.000 puntos

El Ibex 35 ha dejado atrás las fuertes caídas que vivió al cierre de la semana pasada y amanece este lunes con un alza del 0,60% y vuelve al terreno de los 18.000 puntos. El resto de Europa también inicia la semana con tono alcista: el Dax alemán asciende un 0,70%; París, un 0,43%; Milán, un 1%; y Londres, un 0,30%.

La semana ha empezado con grandes movimientos en los índices bursátiles. En Japón, el Nikkei, el índice de referencia, ha superado la barrera de los 57.000 puntos tras la victoria fulminante de Sanae Takaichi, la nueva primera ministra entrante del país. Los futuros de los principales índices de Wall Street también se encuentran en terreno verde tras una semana de fuertes caídas.

Este lunes augura una pausa al batacazo de resultados empresariales que han salido en los últimos días y el mercado queda a la espera del balance de Mapfre el próximo jueves. El Banco Sabadell, por su parte, ha lanzado una recompra de acciones de hasta 435 millones de euros, según ha informado el banco vallesano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre otras claves del día, los representantes de los maquinistas (Semaf, CC OO y UGT) mantienen la huelga de transportes tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio que dirige Óscar Puente a lo largo de la semana.

En el plano empresarial, la banca lidera las subidas en el primer tramo de la sesión. El Sabadell se sitúa a la cabeza (+2,99%) con BBVA por detrás (+2,13%) y Bankinter (+1,93%). Del lado opuesto, las caídas más pronunciadas se observan en los títulos de Repsol (-0,57%), Sacyr (-0,31%) y Naturgy (-0,23%).

Los metales ponen pausa a las caídas

Las fuertes caídas en los metales preciosos también se han dado un respiro este lunes. El oro, por su parte, asciende un 1% hasta superar de nuevo la cota de los 5.000 dólares por onza troy. La plata sube con más fuerza que su homólogo dorado y anota una revalorización cerca del 5% hasta marcar de nuevo los 80 dólares.

Noticias relacionadas

Los mercados petroleros vuelven a los altibajos a la espera de las conversaciones diplómaticas entre Washington y Teherán. El precio del barril del Brent, la referencia europea, retrocede un 1,26% esta mañana hasta marcar los 67,19 dólares. El equivalente norteamericano, el West Texas Intermediate (WTI) también se deja un 1,30% hasta los 62,72 dólares por barril.