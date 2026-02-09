Un juez de la Audiencia Nacional lo confirma: este permiso retribuido se corta inmediatamente antes de lo que esperaban muchos trabajadores canarios

Los trabajadores canarios pueden sufrir la reducción de este permiso retribuido en 2026 si cambian las circunstancias personales que lo motivaron. Así lo ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente, tras una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que establece que el empleado debe reincorporarse a su puesto de trabajo cuando finaliza la hospitalización del familiar que dio origen al permiso. Este fallo aclara los límites de este derecho y refuerza la obligación de vincular su disfrute a la causa que lo justifica.

El Estatuto de los Trabajadores, como norma básica que regula los derechos y deberes del personal laboral en España, reconoce un permiso retribuido de cinco días laborables por hospitalización, intervención quirúrgica o enfermedad grave de un familiar. Este derecho se concede con carácter general, sin que varíe en función del grado de parentesco dentro de los supuestos previstos por la ley, y se aplica de forma automática cuando concurren las circunstancias que lo justifican.

El permiso por hospitalización se ha ampliado

Tras la reforma, este derecho pasó de dos a cinco días laborables retribuidos, sin pérdida salarial ni obligación de recuperar horas.

Lucía Feijoo Viera

Se trata de un permiso pensado para permitir la atención y el cuidado de familiares en situaciones médicas relevantes, y se aplica con independencia de si el trabajador tiene que desplazarse a otra ciudad o si el hospital se encuentra en su mismo municipio, algo especialmente importante en territorios como Canarias, donde los desplazamientos interinsulares son frecuentes.

El permiso se reduce en estos casos

Juanma Lorente asegura que el permiso no se extingue automáticamente por la mejora clínica del familiar y que, salvo una excepción muy concreta, los cinco días corresponden íntegramente al trabajador. Así lo establece el Real Decreto-ley 5/2023, que explica esta excepción en la que el permiso se puede cancelar.

El conflicto surge cuando el familiar recibe el alta médica antes de que se hayan consumido los cinco días, porque hasta ahora, si ingresaban a un familiar y a los dos días le daban el alta sin reposo domiciliario, la empresa obligaba al trabajador a reincorporarse, pero ya no es así. El permiso no se extingue porque el familiar mejore, reciba el alta o deje de necesitar cuidados médicos intensivos.

La Audiencia Nacional establece que la ley no condiciona el disfrute del permiso a la duración del ingreso hospitalario ni a la existencia de reposo domiciliario posterior. Los cinco días deben concederse en su totalidad, salvo en esta única ocasión.

La única causa para extinguir o denegar el permiso es que la empresa pueda demostrar un fraude por parte del trabajador. Por ejemplo, si se acredita que el empleado solicitó el permiso alegando hospitalización de un familiar, pero en realidad utilizó esos días para fines ajenos al cuidado, como irse de vacaciones.

Fuera de ese supuesto, cualquier intento de limitar el permiso vulnera la normativa vigente.

Así se cuentan los días de permiso

La Audiencia Nacional también deja muy claro que los cinco días son laborables, no naturales, por lo que no cuentan sábados, domingos ni festivos salvo que formen parte de la jornada habitual del trabajador.

Además, si el ingreso se produce en un día no laborable, el permiso comienza a contar el primer día de trabajo efectivo. Tampoco existe obligación de disfrutarlos todos de forma consecutiva desde el primer día, siempre que se mantenga el vínculo con el hecho causante y exista acuerdo o cobertura en el convenio.

Para evitar conflictos con tu empresa, los expertos recomiendan aportar siempre justificante médico en el que conste claramente el ingreso hospitalario o, en su caso, la indicación de reposo domiciliario. Aunque la sentencia refuerza el derecho, una correcta justificación es clave ante posibles negativas empresariales.

Esta resolución de la Audiencia Nacional marca un antes y un después en la interpretación de este permiso y refuerza la protección de los trabajadores frente a recortes indebidos.