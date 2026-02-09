Pontegadea se alía con Macquarie para comprar una empresa logística en Australia por 7.000 millones

Pontegadea, el brazo inversor del fundador y máximo accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha aliado con un consorcio liderado por la gestora australiana Macquarie para lanzar una oferta de compra sobre el grupo logístico Qube, en una operación que valora la compañía en 11.600 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 6.900 millones de euros.

Según un hecho relevante enviado por la compañía y recogido por varios mediso, la oferta presentada es no vinculante y se articula junto a otros grandes inversores institucionales, entre ellos Brighter Super, Mercer y UniSuper. En paralelo, Qube mantiene abierto un periodo de negociaciones en exclusiva con el consorcio que se prolongará hasta el 15 de febrero.

La propuesta económica parte de 5,20 dólares australianos por acción, un precio que supone una prima cercana al 28% frente a la última cotización previa a la presentación de la oferta, y que llegaría mediante un “esquema de acuerdo”, que requiere aprobación en junta y que permitiría ejecutar la adquisición sin lanzar una opa tradicional.

Un activo estratégico en logística e infraestructuras

Qube es uno de los operadores integrales de logística con mayor presencia en la región, con actividad en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Su negocio abarca distintos eslabones de la cadena —desde activos de almacenamiento y transporte hasta operaciones ligadas a puertos— y mantiene exposición a sectores como minería, construcción, petróleo, infraestructuras y renovables, según la descripción del propio entorno inversor recogida en la información. En el mercado, el interés por Qube se intensificó a finales de 2025, cuando Macquarie empezó a tomar posiciones en el valor antes de formalizar su propuesta económica.

Diversificación de Pontegadea

Para Pontegadea, la operación encaja en una estrategia que, sin abandonar el ladrillo como eje principal, ha ido ampliando su foco hacia infraestructuras y activos ligados a la economía real. En los últimos años, ha sumado participaciones y posiciones en compañías de distintos sectores y ha realizado movimientos en sectores como las infraestructuras y las telecomunicaciones. Adicionalmente, esta transacción sería su desembarco en un nuevo país, con su primera inversión en Australia.

En 'infra', en las últimas semanas elevó su posición en la portuguesa REN hasta el 13,7%, mantiene un 5% en Enagás y un 5% en Redeia, donde es el mayor accionista privado. Fuera de la bolsa, el brazo inversor de Ortega es dueño del 20% de la empresa de aparcamientos Q-Park y del 49% de la empresa británica de gestión portuaria y logística PD Ports. Por otro lado, en telecomunicaciones controla de la mano de Telefónica la empresa de cables submarinos Telxius.