Le roban miles de euros por responder a este correo que parecía de Hacienda: así funciona la nueva estafa que suplanta a la Agencia Tributaria en Canarias

Los contribuyentes canarios deben extremar la precaución ante una nueva ciberestafa que está llegando a miles de correos electrónicos haciéndose pasar por Hacienda. Este tipo de fraudes se ha incrementado de forma notable en los últimos años, especialmente aquellos que suplantan a organismos oficiales, como la Agencia Tributaria. Por este motivo, la Policía Nacional ha lanzado una alerta para advertir a la ciudadanía y evitar que más personas caigan en la trampa.

Esta una nueva campaña de phishing que suplanta a la Agencia Tributaria ya está afectando a miles de ciudadanos en Canarias. Se trata de una estafa especialmente peligrosa porque utiliza mensajes muy bien redactados, con apariencia oficial, y aprovecha el miedo a una posible reclamación de Hacienda para robar datos personales y bancarios.

Así funciona la ciberestafa

La Policía explica que el engaño comienza cuando los ciberdelincuentes informan de una supuesta notificación electrónica relacionada con una reclamación o incidencia fiscal. Para consultarla, el mensaje incluye un enlace que parece legítimo a simple vista.

El problema está en el remitente, porque la Agencia Tributaria solo utiliza un dominio oficial, terminado en .gob.es. En la estafa, los correos proceden de dominios falsos que imitan al original, pero que no pertenecen a Hacienda.

Los ciberdelincuentes siguen estos pasos para estafarte:

Cuando el usuario pincha en el enlace, es redirigido a una web fraudulenta que copia el diseño de la página de la Agencia Tributaria.

que copia el diseño de la página de la Agencia Tributaria. En el portal falso se solicitan datos personales, claves o credenciales de acceso.

Una vez introducida esa información, la página redirige automáticamente a la web oficial de Hacienda.

Ese último paso es lo que hace que muchas víctimas no sospechen, porque creen que todo ha sido correcto, cuando en realidad los ciberdelincuentes ya se han quedado con sus datos.

Las ciberestafas están en auge

Este tipo de estafas no es un caso aislado. La suplantación de organismos oficiales se ha disparado en los últimos años. Solo en el primer trimestre de 2025, las estafas online crecieron un 40% respecto al año anterior, y se calcula que en España se producen unas 1.200 estafas informáticas al día. La cibercriminalidad ya representa cerca del 20% de todas las infracciones penales.

Tipos de ciberdelitos en España / La Provincia

La Agencia Tributaria es una de las instituciones más suplantadas, junto a la DGT, la Seguridad Social, Correos o incluso la Policía Nacional. En el caso de Hacienda, los fraudes suelen jugar con dos ganchos: falsos reembolsos de impuestos o supuestas irregularidades en la Declaración de la Renta.

Los expertos explican este aumento por tres factores clave:

El uso de inteligencia artificial , que permite redactar correos sin faltas y con un tono institucional perfecto.

, que permite redactar correos sin faltas y con un tono institucional perfecto. El auge del smishing , las estafas por SMS, que aumentan la probabilidad de que la víctima pinche en el enlace desde el móvil.

, las estafas por SMS, que aumentan la probabilidad de que la víctima pinche en el enlace desde el móvil. La ingeniería social de urgencia, con mensajes que amenazan con embargos o plazos de 24 horas para forzar decisiones rápidas.

Por eso, ante cualquier mensaje sospechoso, los expertos recomiendan no pinchar, no facilitar datos y verificar siempre la información por los canales oficiales. En un contexto de crecimiento constante de las ciberestafas, la prevención sigue siendo la mejor defensa.