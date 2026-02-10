El Gobierno abre la puerta a una alianza con Oracle en plena ofensiva millonaria del gigante texano en España

Oracle, el gigante de centros de datos con sede en Texas, ha desplegado su plan de inyectar 1.000 millones de dólares (839 millones de euros) en España en la próxima década, a medida que la península ibérica gana mayor terreno en su balance. Y ahora está ultimando su acercamiento al Gobierno, a través de una alianza estratégica.

Albert Triola, director general de Oracle España, no ha precisado más detalles acerca de los acuerdos que tienen sobre la marcha con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y el Ejecutivo español en general, ya que son “conversaciones privadas”. No obstante, sobre la cuestión del papel de Oracle en la soberanía de datos a escala global, el directivo ha detallado que se ha realizado “bajo petición del Gobierno”.

Además, ha asegurado que la alianza se realizará tanto en el ámbito federal tanto como regional para cada comunidad autónoma (CCAA). Triola ha hecho hincapié en la importancia de España como eje estratégico en Europa.

El nuevo consejero delegado global de Oracle, Mike Scilla, ha escogido a España como su primera parada dentro del Oracle AI World Tour 2026 en la IFEMA. Y es que España se ha consolidado como un punto clave de la expansión de Oracle en el Viejo Continente, detrás de Fráncfort. En estos últimos dos años, Oracle ha logrado 200 clientes, entre ellos el despacho Garrigues, el Grupo Bimbo y MásOrange.

La tecnológica ha instalado su segundo hub Telefónica es el socio estratégico de Oracle en España en el último año. Aunque Triola no ha dado más detalles sobre las inversiones concretas que ha realizado en España desde 2024, y la cantidad que ha desembolsado hasta la fecha, ha reiterado su apuesta en la “soberanía de la IA”.

El directivo español también ha despejado las dudas sobre las preocupaciones en torno al gasto multimillonario en IA. “Entiendo la inquietud con la IA, pero estoy convencido que ya lo usáis sin daros cuenta”, ha expuesto, haciendo énfasis en el papel que los agentes de IA juegan en la vida cotidiana. “Me permiten la frase, pero es para flipar”.

En los últimos días, Oracle anunció que iba a recaudar 25.000 millones de dólares en deuda para financiar el gasto en centros de datos de IA. Aunque las acciones de IA han sufrido pérdidas generalizadas en las últimas semanas debido a los temores sobre el gasto en IA, los analistas de Goldman Sachs creen que los inversores siguen mostrando un gran interés por invertir.

Noticias relacionadas

Los títulos de las grandes tecnológicas como Nvidia y Oracle se han visto bajo presión en las últimas semanas, aunque se han tomado un respiro este martes. Las acciones de Oracle suben con fuerza un 9% en la pre apertura de Wall Street este martes.