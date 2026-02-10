Isaac Hernández: «La IA permite romper con la condición de ultraperiferia»

Isaac Hernández dirige y desarrolla la estrategia de Google Cloud en empresas de España y Portugal. Participó en una jornada de análisis de Archipiélago Next sobre cómo la IA transforma el capital riesgo.

¿Qué puede aportar la inteligencia artificial al sector turístico en Canarias?

Una de las cosas más interesantes de la inteligencia artificial es que su aplicación es universal, y el sector del turismo no va a ser una excepción. La IA permite redefinir por completo la experiencia del turista, volverla a pensar desde el principio. Hablamos de cómo se recibe al visitante, de la información que tenemos de esa persona incluso antes de que llegue a nuestras Islas y de la posibilidad de personalizar mucho más los servicios. La hiperpersonalización es clave, y la gran diferencia es que ahora se puede hacer a escala. La idea de ofrecer un servicio personalizado no es nueva, pero hasta ahora no era viable para miles de personas al mismo tiempo. La inteligencia artificial sí lo permite, y eso abre una oportunidad enorme para hacer la experiencia turística mucho más relevante.

¿Ya se están aplicando este tipo de soluciones en otros destinos turísticos?

No soy un experto en turismo, así que no puedo decir ejemplos concretos, pero estoy seguro de que ya se están dando pasos en esa dirección. Lo que sí tengo claro es que Canarias puede mirar de tú a tú a cualquier otra potencia turística del mundo. El momento actual requiere creérselo de verdad y apostar por una transformación real. Las tecnologías existen, las ideas existen, pero al final lo importante son las personas que tienen que ejecutar esos cambios. Si el empresariado turístico no lidera esa transformación, no se producirá.

¿Qué tipo de talento en inteligencia artificial debería priorizar Canarias ahora mismo?

A mí me gusta poner mucho el foco en el dato. Si hay que elegir entre un experto en inteligencia artificial o alguien que entienda bien los datos de tu empresa y tus procesos, me parece más relevante lo segundo, porque suele ser el verdadero cuello de botella. Las tecnologías de IA están suficientemente maduras, pero para integrarlas en los procesos de negocio necesitas sistemas preparados, interfaces que permitan esa integración. Si eso no existe, los proyectos se alargan, generan frustración y no llegan a producir impacto real.

¿La IA debe servir para crear nuevos negocios o para transformar los ya existentes?

Yo creo que hay una oportunidad de reimaginarlo todo. No solo los sectores, sino también las funciones dentro de las empresas: cómo funcionan los recursos humanos, las finanzas, el marketing o las ventas cuando están potenciados por la inteligencia artificial. Las necesidades básicas siguen siendo las mismas, pero la forma de servirlas puede cambiar por completo gracias a esta tecnología tan disruptiva.

¿Qué ventajas competitivas puede ofrecer Canarias frente a otros territorios?

Siempre hablamos mucho de tecnología, pero yo soy un firme defensor del factor humano. Es el que realmente marca la diferencia. Las tecnologías de inteligencia artificial están disponibles para todos, pero lo que diferencia a unas regiones de otras es la capacidad de las personas para entenderlas y utilizarlas. Canarias tiene una calidad de vida extraordinaria, y eso debería ser un imán para atraer talento. Si somos capaces de atraer talento puntero, se genera un círculo virtuoso en el que el buen talento atrae a más talento. La inteligencia artificial, además, permite romper con la condición de ultraperiferia, porque aquí hablamos de software, de conocimiento y de personas.

¿Qué hace atractiva a una startup de IA ubicada en Canarias?

Todos los inversores coinciden en lo mismo: lo que marca la diferencia son los equipos que hay detrás. El talento es lo más importante. Tenemos que asegurarnos de que el talento que sale de nuestras universidades, el que podamos repatriar y el que seamos capaces de atraer del exterior encuentre aquí un entorno donde desarrollarse junto a una cultura de innovación y emprendimiento.

¿Qué decisión estratégica debería tomar el Archipiélago para no quedarse fuera de la revolución de la IA?

La colaboración público-privada es fundamental. Aquí entran las universidades, los ecosistemas de emprendimiento, las grandes empresas y las administraciones. Tenemos que sumar esfuerzos. Vivimos en un contexto en el que Europa se está quedando pequeña frente a otras potencias, y por eso es más necesario que nunca trabajar de forma conjunta, actuar rápido y buscar escala. La IA permite que, aunque seamos un territorio pequeño, podamos competir al mismo nivel que cualquier otra empresa europea.

¿Quiénes se pueden beneficiar de la irrupción de la IA?

Las personas, empresas y organizaciones que entiendan que la inteligencia artificial no es una moda, sino una tecnología con un poder transformador enorme. No se trata solo de mejorar la eficiencia un 20 o un 30%, sino de repensar experiencias, productos y modelos de negocio. Los ganadores serán quienes se apoyen en el talento humano, actúen con curiosidad, ejecuten con rapidez y conviertan esa oportunidad en una ventaja real.