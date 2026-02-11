Adiós a las llamadas que te despiertan de la siesta: el Gobierno prohibe que este 'spam' llegue a los consumidores canarios

El Gobierno intentará frenar de nuevo las llamadas comerciales no deseadas con la aprobación de una nueva ley que regulará este tipo de publicidad telefónica. El llamado 'spam' telefónico de las compañías eléctricas y energéticas, quedará prohibido salvo en casos concretos, en los que el consumidor haya otorgado previamente su consentimiento expreso. En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a sanciones económicas elevadas, previstas en la normativa en defensa de los consumidores

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este Real Decreto-Ley que pretendo poner fin a una de las grandes molestias que sufren los consumidores canarios. No es la primera vez que el Gobierno busca evitar el 'spam' telefónico, ya que el ministerio de Consumo lanzó la Ley General de Telecomunicaciones donde se contempla el "derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial".

De este modo, los ciudadanos quedaban, en teoría, protegidos frente a la publicidad telefónica no solicitada. Otra de las claves de la normativa es la obligación de identificar este tipo de llamadas con prefijos específicos, con el objetivo de que el consumidor pueda reconocer fácilmente que se trata de comunicaciones comerciales. Además, los usuarios pueden denunciar a las compañías que continúen llamando sin su consentimiento, ya sea ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o a través de los mecanismos de reclamación habilitados

El Gobierno da un paso más hacia la protección de los consumidores

Todas estas medidas han logrado reducir las llamadas comerciales no deseadas, pero no han conseguido erradicarlas por completo. Muchas empresas aprovechan vacíos legales, como la existencia de una relación contractual previa, como haber sido cliente, para seguir contactando con los usuarios e intentar cerrar nuevas ventas. Por este motivo, el Gobierno dio ayer luz verde a una nueva iniciativa legislativa que introduce cambios relevantes para reforzar la protección de los consumidores.

Hasta ahora, aunque la normativa limitaba estas prácticas, bastaba con que el consumidor dijera "sí" durante la llamada para que el contrato fuera válido, incluso sin información clara ni documentación previa. Con el nuevo reglamento, el Ejecutivo cierra definitivamente esa vía. A partir de ahora, las compañías eléctricas no podrán formalizar ningún contrato telefónico si la llamada no ha sido iniciada por el propio consumidor o solicitada expresamente por este con antelación.

Fin de la contratación telefónica sin permiso

La principal novedad del reglamento es la prohibición expresa de cerrar contratos de luz mediante llamadas comerciales no solicitadas. El cambio es importante porque elimina la validez del consentimiento verbal obtenido en este tipo de comunicaciones.

Desde ahora, solo serán legales las ofertas telefónicas si se cumple alguna de estas dos condiciones:

Que el consumidor haya llamado previamente a la compañía

Que el consumidor haya solicitado de forma expresa y verificable que la empresa le contacte

Esto pone fin a prácticas habituales como los cambios de compañía, las ofertas confusas o la contratación de servicios adicionales sin que el usuario sea plenamente consciente.

Prefijos identificables y bloqueo de llamadas

Otra de las medidas clave afecta directamente a cómo se realizan las llamadas. Las comercializadoras eléctricas estarán obligadas a utilizar números de teléfono claramente identificables, con prefijos específicos destinados a comunicaciones comerciales que empiecen por el número 8 o 400.

El objetivo es evitar llamadas desde números móviles aparentes o líneas que simulan ser locales. Si una empresa no cumple con esta obligación, las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear esas llamadas de forma automática.

Multas de hasta seis millones de euros

El Gobierno ha endurecido las sanciones. Las infracciones relacionadas con llamadas comerciales ilegales se considerarán graves y podrán ser castigadas con multas que van desde los 600.001 euros hasta los 6 millones de euros. El Ejecutivo reconoce que las sanciones anteriores no eran disuasorias y que resultaban rentables para las compañías frente a los beneficios obtenidos mediante estas prácticas.

El nuevo reglamento no se limita a las llamadas comerciales. También introduce mejoras relevantes en la protección del usuario frente a abusos habituales en el sector eléctrico. Entre ellas destacan la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización en cualquier momento, salvo en casos muy concretos de tarifas fijas durante el primer año. Además, si una compañía cobra de más por error, estará obligada a devolver el importe en la siguiente factura con intereses y una indemnización adicional del 1,5 %.

También se prohíbe expresamente cortar la luz por impago en días festivos, vísperas de festivo o jornadas en las que no haya servicio de atención al cliente.

Con esta nueva ley, el Gobierno pone fin a uno de los abusos más extendidos del sector eléctrico. Sin solicitud previa, las eléctricas ya no pueden llamar ni contratar.