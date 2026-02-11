Nueve de cada diez empresas de la región no pasan de cinco empleados

Canarias sigue teniendo un tejido productivo tan basado en las pequeñas y muy pequeñas empresas como desde hace décadas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no muestran alteraciones en los últimos cinco ejercicios, después incluso de la recuperación económica que se produjo tras el fin de la pandemia. En su lugar, las compañías no solo no han crecido en tamaño, sino que se mantienen en su pequeña dimensión histórica. Pues bien, hasta el 91% de las firmas del Archipiélago –o lo que es lo mismo, nueve de cada diez empresas canarias– no pasa de cinco trabajadores, y son mayoría las que no tienen ningún trabajador. Por lo tanto, se desprende que los trabajadores por cuenta propia que no cuentan con empleados, o que tienen uno o dos, conforman la mayor parte del entramado empresarial en las Islas.

El Directorio Central de Empresas (Dirce) contabiliza un total de 146.001 empresas a cierre de 2025. Lo primero que llama la atención de esta actualización del Dirce es que Canarias cuenta con 6.755 empresas menos que en el año de la pandemia (2020). La inestabilidad que ocasionó el cierre de los aeropuertos y, por ende, la brusca paralización de la entrada de extranjeros detuvieron el motor económico de las Islas, que es el turismo. Sin embargo, precisamente por esa dependencia del tercer sector, en cuanto se retomó la movilidad, Canarias viene siendo una de las regiones del país de mayor crecimiento económico, lo que no se traslada al tamaño de su tejido empresarial.

Por una parte podría pensarse que se han ido perdiendo empresas a costa de que las existentes se hayan agrandado. De este modo pasarían a la siguiente posición de la clasificación de las compañías, hasta el grupo de las de más de cinco o diez asalariados, y los datos revelarían esta tendencia, pero no es el caso. El Archipiélago tiene 80.399 empresas sin empleados; 37.404 empresas de uno o dos trabajadores; 15.029 de tres o cinco; y 6.222 de seis a nueve, hasta sumar un total de 139.054. Es decir, que por el otro extremo, las empresas con más de diez trabajadores son minoritarias, y ni que decir de las de más de 100 trabajadores, cuyo porcentaje es mínimo y se reduce al 0,32%.

Si se observan los datos interanuales, sí se aprecia un crecimiento del número de firmas. Entre 2024 y 2025 se crearon 7.406 nuevos negocios, un aumento que se explica principalmente por el avance de las entidades sin asalariados, en su mayoría de trabajadores autónomos. El buen comportamiento del turismo, que actúa como motor para la apertura de actividades y estimula el emprendimiento, es una de las razones que señalan organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Por comunidades autónomas, Canarias ocupa el undécimo puesto con ese 91% de su tejido empresarial conformado por firmas de hasta cinco empleados. Encabezan la lista Asturias y Extremadura, con un 92%, seguidas de Galicia, con un 91,8%. Es decir, unos porcentajes que prácticamente rozan el del Archipiélago. Aunque pueda parecer extraño por su condición ultraperiférica o su dependencia hacia el sector de los servicios y el turismo, Canarias sigue la tónica del conjunto nacional.

En donde sí que no hay lugar para la comparación es en el alto porcentaje de grandes empresas que hay en la capital madrileña (105) o en comunidades como Cataluña, con un total de 27. Así, estas dos regiones juntas concentran el 65% de todas las empresas de más de 5.000 trabajadores del país. En comparación, el Archipiélago solo tiene tres empresas de este rango, lo que evidencia su menor peso relativo en el sector empresarial de gran escala.

La ralentización en la creación de empresas o de grandes empresas no es un factor negativo en sí mismo, sin embargo, conlleva unas desventajas obvias, como la incapacidad de crear más empleo o la pérdida de músculo financiero. Los principales motivos detrás de esta tendencia son el aumento de los costes laborales, así como el alza de los precios del alquiler de los locales. Algo que también se viene advirtiendo desde las patronales es el efecto perverso para los pequeños empresarios con el SMI, que eleva la dificultad para nuevas contrataciones.

Como cabía esperar, el comercio al por menor lidera las actividades con 16.295 empresas. En segundo lugar se sitúan los servicios de comida y bebida, con 12.644. Luego está la construcción de edificios, un ámbito que abarca desde la construcción en sí misma hasta la demolición. Por último, destaca el transporte terrestre, con 7.634.